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23:00 (мск), источник: Известия

На Украине сообщили о хищении штаммов опасного вируса

Украинские правоохранители подозревают бывшую сотрудницу Государственного научно-контрольного института биотехнологий и штаммов микроорганизмов в краже и хранении флаконов со штаммами опасного вируса ньюкаслской болезни птиц. Об этом в четверг, 10 июня, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора страны.

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«Бывшая сотрудница института присвоила опасные штаммы вирусов, которые определяются как возбудители заразных болезней животных и могут быстро распространяться в значительных масштабах. Она вынесла из помещения института флаконы со штаммом вируса особенно опасной болезни — ньюкаслской болезни птицы», — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре Украины добавили, что флаконы с вирусом были найдены при обыске в доме экс-сотрудницы института. Штаммы вируса подозреваемая незаконно хранила у себя в холодильнике, чтобы позже продать, отметили в ведомстве.

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Указывается, что согласно украинскому законодательству, подозреваемой может грозить ограничение свободы на срок до пяти лет.

4 июня научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАМН и РАН Виталий Зверев заявил, что грядущая эпидемия птичьего гриппа представляет большую угрозу, чем пандемия коронавирусной инфекции. По его мнению, обеспокоенность ученых в данный момент вызывает штамм гриппа — H2N2, потому что человечество утратило коллективный иммунитет к нему.

Ранее, 1 июня, в Китае был зарегистрирован первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3. 41-летний мужчина почувствовал себя плохо в конце апреля. Состояние ухудшалось, и он был госпитализирован. В тот же день официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич рассказал, что организация проводит оценку рисков нового штамма птичьего гриппа, впервые обнаруженного у человека.

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22 мая ученые из Китая предположили, что состав и история мутации вируса птичьего гриппа H5N8 могут привести еще к одной пандемии. Новый штамм птичьего гриппа, как утверждают исследователи, впервые был обнаружен в Китае в 2010 году. В 2014 году вспышки заболевания были у птиц в Японии и Южной Корее, в 2016 году — в Индии, России, Монголии, США и Европе.

В свою очередь, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов 2 июня сообщил «Известиям», что переход к человеку этого варианта птичьего гриппа — своего рода сюрприз для научного сообщества.

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