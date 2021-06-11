Женщина в тюрьме противоречит санитарным нормам

Александр Калашников получил представление от заместителя генпрокурора РФ Николая Винниченко, надзирающего в том числе за ФСИН. В основу документа легли результаты проверок, которые провели Генпрокуратура и прокуратуры 35 субъектов федерации. Их интересовали материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение содержащихся в СИЗО женщин и несовершеннолетних, а также воспитательная работа, которая с ними проводится. Результаты проверок, говорится в документе, показали, что нарушения законодательства в этих сферах носят распространенный характер.
В СИЗО указанным категориям лиц не созданы в полном объеме бытовые условия, отвечающие требованиям гигиены, санитарии и пожарной безопасности. Выявлены отдельные нарушения установленной законом нормы санитарной площади на одного человека.
По данным Генпрокуратуры, по-прежнему не во всех камерах СИЗО, предназначенных для содержания женщин и детей, установлены холодильники и телевизоры даже в Москве и Санкт-Петербурге, Подмосковье, Башкортостане и Татарстане, а также десяти других регионов.
Выявлены нарушения и при оказании медпомощи заключенным. В медико-санитарных частях и их филиалах не хватало помещений для «надлежащего медико-санитарного обеспечения и оказания медицинской помощи». В частности, отсутствует необходимое медицинское оборудование в кабинетах врачей-специалистов. В свою очередь, школьники-заключенные лишены доступа к дистанционному образованию.
В ходе проверок прокурорами выявлено более 800 нарушений, для устранения которых в адрес начальников СИЗО и территориальных управлений ФСИН были внесены 134 представления.
На незаконные нормативные правовые акты, действующие в изоляторах, подан 21 протест, а также возбуждено 33 производства об административных правонарушениях.
В свою очень, Николай Винниченко, обобщив результаты, «для принятия мер по устранению выявленных нарушений, а также причин и условий, им способствующих», направил представление директору ФСИН Александру Калашникову.
Без доклада надзорного ведомства анализ этих нарушений во ФСИН, вероятно формальных, невозможен. Об этом «Ъ» заявил руководитель благотворительного «Комитета за гражданские права», председатель комиссии СПЧ по развитию пенитенциарной системы Андрей Бабушкин. По его словам, прокурорские проверки мест содержания заключенных нередко сводятся к бюрократическим придиркам в адрес руководителей колоний и СИЗО и «не всегда направлены на защиту прав человека».
«Если вместо пятиразового питания дети получают питание трижды в день, это серьезная проблема, однако если прокуратура выносит представление колонии за выдачу пластиковых вилок или индивидуальных кружек, неположенных по закону, — это нарушения несколько другого порядка, ради соблюдения нормы и без учета принципа (гуманизма.— “Ъ”)», — пояснил господин Бабушкин.
Члены Совета при президенте тоже участвуют в общественном контроле условий содержания заключенных в изоляторах и колониях.
В 2020 году таковых было проведено более двадцати, и ни одна не осталась без выявлений нарушений, рассказал Андрей Бабушкин.
«Плохое озеленение, отсутствие спортивного уголка, ступенек для подъема на второй ярус в СИЗО, москитных сеток, ремонта в принципе. Это малая часть того, что мы выявляли. Существует даже поговорка о том, что нет хороших учреждений, есть плохой проверяющий. Она демонстрирует несовершенство российского законодательства, формального подхода к подобного рода проверкам, отсутствие финансирования учреждений ФСИН и недостаток сотрудников — за последнее десятилетие уголовно-исполнительная система России пережила четыре крупных сокращения», — добавил он.
В пресс-службе ФСИН на запрос «Ъ» оперативно не ответили.
Николай Сергеев, Мария Старикова
Во время загрузки произошла ошибка.