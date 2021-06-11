08:40 (мск), источник: Forbes
Хакеры взломали одного из крупнейших издателей видеоигр Electronic Arts
Хакеры взломали системы одного из крупнейших издателей видеоигр Electronic Arts (EA) и украли исходный код, используемый в играх, сообщила CNN
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Представитель Electronic Arts отметил, что взлом сети не был атакой вымогателей, аналогичной атакам на мясоперерабатывающий бизнес JBS USA и оператора трубопровода Colonial Pipeline. «Мы расследуем недавний инцидент с вторжением в нашу сеть, когда было украдено ограниченное количество игрового кода и связанных с ним инструментов», — сказал представитель EA.
«После инцидента мы уже улучшили безопасность и не ожидаем влияния на наши игры или наш бизнес. Мы активно работаем с сотрудниками правоохранительных органов и другими экспертами в рамках этого уголовного расследования», — рассказал представитель компании.
О взломе впервые сообщил Vice, который привел информацию хакеров с одного из
Хакеры рассказали о взломе 6 июня. Они сообщили, что получили 780 гигабайт данных EA, в том числе исходный код Frostbite, который является игровым движком для серий видеоигр FIFA, Madden и Battlefield, а также инструменты разработки софта для FIFA 21 и серверный код для подбора игроков в FIFA 2022.
По словам эксперта по кибербезопасности и аналитике угроз в Emsisoft Бретта Кэллоу, потеря контроля над исходным кодом может быть проблематичной для бизнеса компании.
«Теоретически исходный код может быть скопирован другими разработчиками или использован для создания хаков для игр», — сказал он. Другой специалист, сотрудник компании Check Point Экрам Ахмед, отметил, что всегда «нехорошо», когда хакерам становится известен исходный код. По его словам, взломщики, в частности, могут продать его в теневом интернете.