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08:40 (мск), источник: Forbes

Хакеры взломали одного из крупнейших издателей видеоигр Electronic Arts

Хакеры взломали системы одного из крупнейших издателей видеоигр Electronic Arts (EA) и украли исходный код, используемый в играх, сообщила CNN пресс-служба компании. Преступники получили 780 гигабайт данных, среди которых исходный код серий игр FIFA и Battlefield.

Источник: Reuters

Представитель Electronic Arts отметил, что взлом сети не был атакой вымогателей, аналогичной атакам на мясоперерабатывающий бизнес JBS USA и оператора трубопровода Colonial Pipeline. «Мы расследуем недавний инцидент с вторжением в нашу сеть, когда было украдено ограниченное количество игрового кода и связанных с ним инструментов», — сказал представитель EA.

Он добавил, что у компании нет оснований полагать, что существуют какие-то риски для конфиденциальности игроков.
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«После инцидента мы уже улучшили безопасность и не ожидаем влияния на наши игры или наш бизнес. Мы активно работаем с сотрудниками правоохранительных органов и другими экспертами в рамках этого уголовного расследования», — рассказал представитель компании.

О взломе впервые сообщил Vice, который привел информацию хакеров с одного из интернет-форумов, где они делились успехами. Представитель EA подтвердил CNN, что заявление компании стало ответом на публикацию Vice.

Хакеры рассказали о взломе 6 июня. Они сообщили, что получили 780 гигабайт данных EA, в том числе исходный код Frostbite, который является игровым движком для серий видеоигр FIFA, Madden и Battlefield, а также инструменты разработки софта для FIFA 21 и серверный код для подбора игроков в FIFA 2022.

По словам эксперта по кибербезопасности и аналитике угроз в Emsisoft Бретта Кэллоу, потеря контроля над исходным кодом может быть проблематичной для бизнеса компании.

«Теоретически исходный код может быть скопирован другими разработчиками или использован для создания хаков для игр», — сказал он. Другой специалист, сотрудник компании Check Point Экрам Ахмед, отметил, что всегда «нехорошо», когда хакерам становится известен исходный код. По его словам, взломщики, в частности, могут продать его в теневом интернете.

Во время загрузки произошла ошибка.
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