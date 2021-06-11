09:03 (мск), источник: РБК
Учреждение МВД подало иск к генералу из-за форменной куртки
Подведомственное МВД учреждение подало иск к
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Как указано в карточке на портале Мосгорсуда, спор связан с «возмещением ущерба, причиненного при исполнении трудовых обязанностей по искам работодателей». В определении о принятии иска к производству уточняется, что речь о «взыскании задолженности за вещевое имущество личного пользования с неистекшим сроком носки».
«Сроки носки не вышли, он должен был ее вернуть. Но как бы он ее вернул, если его арестовали?» — пояснил адвокат. Представитель
«Краковскому в следственный изолятор иск не приходил. Его жена не может получить его на почте, потому что сам Краковский до сегодняшнего дня был арестован», — сказал адвокат. «Если сейчас дело повернется в другую сторону, возможно, придется МВД отзывать свои иски и восстанавливать его на службе», — допустил Ушаков.
В Тушинском суде РБК подтвердили, что «истец просит взыскать денежные средства за предметы форменной одежды».
В ГЦАХиТО МВД не ответили на вопросы о сути иска. «К РБК эти вещи отношения не имеют, до свидания», — сказали в юридическом отделе учреждения. РБК направил запрос в МВД.
Краковский вместе с другим бывшим замглавы СД МВД Александром Бирюковым и следователем по особо важным делам Александром Брянцевым обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями в связи с преследованием владельца компании Optima Development Альберта Худояна. СКР считает, что офицеры пытались добиться «вознаграждения» от бизнесмена и ради этого незаконно смягчили ему обвинение и меру пресечения, а также сняли арест с его имущества.