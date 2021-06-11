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09:03 (мск), источник: РБК

Учреждение МВД подало иск к генералу из-за форменной куртки

Подведомственное МВД учреждение подало иск к экс-замглавы Следственного департамента министерства Александру Краковскому, обнаружил РБК. Заявление от ФКУ «Главный центр административно-хозяйственного и транспортного обеспечения Министерства внутренних дел Российской Федерации» (ГЦАХиТО МВД) было зарегистрировано в Тушинском суде 28 мая, на 17 июня назначена беседа по иску. Сумма претензий — 84 тыс. руб.

Как указано в карточке на портале Мосгорсуда, спор связан с «возмещением ущерба, причиненного при исполнении трудовых обязанностей по искам работодателей». В определении о принятии иска к производству уточняется, что речь о «взыскании задолженности за вещевое имущество личного пользования с неистекшим сроком носки».

Предметом спора является «не доношенная по сроку генеральская куртка» Краковского, сумма иска — порядка 80 тыс. руб., пояснил РБК его адвокат Николай Ушаков.
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«Сроки носки не вышли, он должен был ее вернуть. Но как бы он ее вернул, если его арестовали?» — пояснил адвокат. Представитель генерал-майора не смог прокомментировать детали иска (в том числе пояснить, из чего складывается сумма претензий), поскольку ему пока не удалось ознакомиться с документом.

«Краковскому в следственный изолятор иск не приходил. Его жена не может получить его на почте, потому что сам Краковский до сегодняшнего дня был арестован», — сказал адвокат. «Если сейчас дело повернется в другую сторону, возможно, придется МВД отзывать свои иски и восстанавливать его на службе», — допустил Ушаков.

В Тушинском суде РБК подтвердили, что «истец просит взыскать денежные средства за предметы форменной одежды».

«О каких конкретно личных вещах идет речь, указания нет, но сумма указана в размере 84 037 руб. 08 коп.», — уточнила пресс-секретарь инстанции.
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В ГЦАХиТО МВД не ответили на вопросы о сути иска. «К РБК эти вещи отношения не имеют, до свидания», — сказали в юридическом отделе учреждения. РБК направил запрос в МВД.

Краковский вместе с другим бывшим замглавы СД МВД Александром Бирюковым и следователем по особо важным делам Александром Брянцевым обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями в связи с преследованием владельца компании Optima Development Альберта Худояна. СКР считает, что офицеры пытались добиться «вознаграждения» от бизнесмена и ради этого незаконно смягчили ему обвинение и меру пресечения, а также сняли арест с его имущества.

Экс-сотрудники Следственного департамента находились под арестом с апреля 2020 года; 10 июня суд освободил их. Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по делу генералов, глава ведомства Игорь Краснов написал, что их обвинение «основано на предположениях», а веских доказательств их коррупции следствие за год так и не нашло.

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