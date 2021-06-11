14:09 (мск), источник: Известия
Улетный бизнес: национальную авиакомпанию уличили в связях с ОПГ и наркоторговле
В криминальной деятельности замешаны десятки работников авиаперевозчика Qantas и наземных служб в аэропортах Австралии.
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В различных службах австралийского национального авиаперевозчика и аэропортах страны работает около полутора сотен сотрудников, имеющих связи с криминальным миром, в том числе с преступными синдикатами, которые занимаются контрабандой наркотиков. Такую оценку, судя по данным прессы, дают австралийские правоохранительные органы. Правительство и оппозиция спорят о том, кто виноват в сложившейся ситуации, транспортники выступают против ужесточения правил приема на работу, а преступные кланы продолжают получать на нелегальном импорте запрещенных веществ миллиардные прибыли. Подробности — в материале «Известий».
До 150 сотрудников национального австралийского авиаперевозчика — компании Qantas — имеют связи с преступным миром, часть из них была завербована криминальными кланами и участвует в контрабанде наркотиков. С таким утверждением на этой неделе выступил ряд австралийских СМИ, которые ссылаются на сведения из конфиденциального доклада, подготовленного правоохранительными органами по результатам разведывательной операции, получившей название «Проект “Брунелло”» (Brunello Project).
Документ был подготовлен еще в июле 2020 года, однако в распоряжение журналистов попал намного позднее. Согласно приведенным там данным, у многих сотрудников Qantas, в том числе занимающих управленческие должности среднего звена, есть связи с организованной преступностью, в результате чего они могут «нанести значительный вред» обществу, занимаясь ввозом нелегальных товаров через границу, в том числе контрабандой наркотических веществ.
По словам журналистов The Sydney Morning Herald, чиновники, которые были ознакомлены с докладом, указывают на то, что в ходе расследования австралийская Комиссия по
Среди предполагаемых «засланных казачков» — связанный с байкерской бандой Hells Angels подрядчик авиакомпании, который действовал в австралийском регионе Северная территория. Предполагается, что он был задействован в организации рейсов в интересах министерства обороны страны, которые были переданы Qantas по договору субподряда.
В ходе расследования была получена и новая информация о Дэмионе Флауэре — это австралиец сделал карьеру от грузчика Qantas до зажиточного жителя Сиднея, а в мае признал свою вину в контрабанде наркотиков на $68,5 млн. Однако, согласно попавшим в медиа данным правоохранительных структур, в действительности Флауэр ввез в страну наркотиков на $1 млрд — как раз на рейсах, выполнявшихся национальным авиаперевозчиком.
Арест Флауэра, владельца десятков скаковых лошадей и в целом известного представителя австралийского бомонда, стал шоком для высшего сиднейского общества. Вынесение ему приговора назначено на сентябрь этого года, и даже с учетом того что он добровольно признал свою вину по выдвинутым обвинениям, ему может грозить пожизненное заключение, отмечал Fox Sports.
Подход криминальных структур к контрабанде наркотиков в Австралию нельзя назвать дилетантским. Как сообщил руководитель ACIC Майкл Фелан, в стране, в частности, действует синдикат, в который входят самые разыскиваемые на национальном уровне главари ОПГ. По его словам, организацией, которую силовики окрестили Австралийским картелем (Aussie Cartel), руководят «худшие из худших» преступных элементов. Ежегодно синдикат ввозит в страну запрещенных веществ примерно на 1,5 млрд австралийских долларов ($1,16 млрд) — это примерно треть всех наркотиков, которые нелегально попадают в Австралию.
Руководят организацией девять преступных боссов, рассказал Фелан. Как уточняет портал Vice, среди них, по информации источников в правоохранительных органах, по меньшей мере один из участников группировки Hells Angels (в настоящее время он живет то в Греции, то в Объединенных Арабских Эмиратах); связанные с одной из триад злоумышленник из Гонконга; а также специалист по логистике, портам и транспорту из Сиднея. Brisbane Times добавляет в число лидеров картеля еще несколько человек, в том числе лидера австралийского мотоклуба Comanchero Марка Баддла (обосновался в ОАЭ), а также других подозреваемых, живущих в Дубае, Ливане и Турции.
Дела у австралийского национального авиаперевозчика и так идут не слишком хорошо — на фоне спада спроса в условиях пандемии коронавируса в мае Qantas объявила о том, что ее годовые убытки составят более $1,5 млрд.
BBC News напоминает, что Qantas, «как и многие другие авиакомпании, сократила тысячи рабочих мест, рассчитывая выбраться из кризиса, который паровым катком прошелся по индустрии путешествий». Акции Qantas по итогам торгов 7 июня упали почти на 2%.
В докладе о «Проекте Брунелло» содержится ряд претензий к авиакомпании и регламенту ее бизнес-процессов: авторы документа полагают, что при устранении имеющихся в них недочетов лазейки, которые ОПГ используют для того, чтобы поставить на нужные должности своих людей, могут быть закрыты. Речь идет, в частности, о тестировании кандидатов и сотрудников компании на наркотики, а также об ужесточении правил проверки уголовного прошлого соискателей при приеме на работу.
Стремясь минимизировать репутационный ущерб, руководитель службы безопасности Qantas Люк Брама назвал опубликованную информацию тревожной — с учетом того что компания «соблюдает все определенные правительством процедуры проверки» сотрудников.
«Нас не уведомляли о
«Хоть Австралия и является мировым лидером в плане авиационной безопасности, разумеется, можно сделать больше для снижения риска использования сотрудниками отрасли своей работы для совершения преступлений, в том числе контрабанды наркотиков», — добавил он.
Как отмечает The Sydney Morning Herald, вскрывшиеся факты вынуждают «поднять серьезные вопросы в адрес как авиакомпании, так и федерального правительства», тем более учитывая, что о них стало известно после того, как по итогам масштабных расследований были выявлены «растущие дыры в безопасности морских и воздушных портов».
Есть вопросы и к ныне оппозиционной Австралийской лейбористской партии, которая «выступает против законов в сфере транспортной безопасности, предложенных коалицией (в состав входят Либеральная и Национальная партии. — Ред.) и поддержанных полицией; эти законы позволят использовать сведения, полученные оперативным путем, при решении вопроса о выдаче правительственных допусков для сотрудников предприятий, работающих в авиационной и морской отраслях».
Лейбористы, впрочем, критикуют нынешние власти. Выразителем взглядов оппозиции стали сенатор, заместитель лидера Лейбористской партии в верхней палате Кристина Кинилли и член парламента Кэтрин Кинг. В совместном заявлении законодателей отмечается, что последний раз пересмотр норм безопасности в аэропортах Австралии проводился еще 15 лет назад.
«Неизвестная сторона эпидемии COVID-19 состоит в том, что преступные синдикаты не только подстроились, но и преуспели в эпоху коронавируса — в тот момент, когда правительство (премьер-министра Скотта) Моррисона заснуло у штурвала, управляя безопасностью в воздушных гаванях», — подчеркнули Кинилли и Кинг. По их оценке, «с начала пандемии в наших аэропортах воцарился бедлам, а различные бюрократические структуры лишь перекладывают друг на друга ответственность в тех случаях, когда дела идут плохо».
В правительстве попытались дать отпор лейбористам, переводя обсуждение проблемы в плоскость политических дебатов. В частности, глава МВД Австралии Карен Эндрюс назвала новый пересмотр действующих норм авиационной безопасности, к которому призывают лейбористы, излишним, а сами заявления оппозиции сочла «тактикой проволочек».
«Правительство на протяжении многих лет осознает серьезность угрозы, которую организованная преступность представляет для наших границ, — заявила министр. — Именно поэтому мы пытались добиться ужесточения законов, регулирующих вопросы приема на работу в воздушных и морских портах, с тем чтобы не допустить найма лиц с серьезным уголовным прошлым и тех, у кого есть связи с организованной преступностью».
Правда, против таких изменений нормативной базы выступает профсоюз транспортников (Transport Workers Union, TWU), в который входят, в частности, работники хендлинговых компаний и других аэропортовых служб, пишет The Age.
«Принятие законов, на основании которых людей не будут допускать к работе на основании подозрений, не решит проблему обеспечения безопасности в аэропортах, — отметил секретарь TWU Майкл Кэйн. — К тому же это подрывает принцип презумпции невиновности».