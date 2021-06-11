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11:21 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 12 505 заразившихся коронавирусом. Это максимум с 22 февраля

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 12 505, это максимальный показатель с 22 февраля. Общее количество инфицированных достигло 5 180 454, сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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Источник: AP 2021

В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,24%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,04%), Ямало-Ненецком АО, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Адыгея, Республике Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарской Республике (0,05%). В частности, за сутки было выявлено 863 случая заражения в Санкт-Петербурге, 837 — в Московской области, 177 — в Нижегородской области, 158 — в Ростовской области, 153 — в Воронежской области.

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Выписались после выздоровления за сутки 10 188. Всего уже выздоровели 4 782 183 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 92,3% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 084 пациента в Санкт-Петербурге, 801 — в Московской области, 352 — в Республике Саха, 290 — в Ростовской области, 179 — в Республике Бурятия.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 396 против 383 днем ранее. Всего от инфекции умерли 125 674 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,43%, следует из данных штаба. В частности, за сутки было зарегистрировано 45 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 18 — в Нижегородской области, 14 — в Самарской области, по 12 — в Ульяновской области, Краснодарском крае и Свердловской области, 10 в Воронежской и Московской областях.

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