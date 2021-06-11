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13:13 (мск), источник: РБК

В Ростове прекратили дело о вымогательстве против членов банды Цапков

Адвокат одной из фигуранток дела сообщил, что дело прекращено из-за отсутствия факта преступления. Источник «РИА Новости» уточнил, что из-за сроков давности не удалось собрать достаточно доказательств.

Источник: РИА "Новости"

Уголовное дело о вымогательстве в отношении членов банды Цапков, которая действовала в станице Кущевская Краснодарского края, прекращено, сообщил РБК Мурад Мусаев, адвокат Натальи Стришней, супруги Владимира Цеповяза, одного из членов банды.

«Да, действительно, уголовное дело прекращено, факт преступления не обнаружен», — сообщил он.

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По делу проходили участники банды Владимир Алексеев, Вячеслав Цеповяз, его бывшая жена Наталья Стришняя и ее брат. Дело было возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере).

«При расследовании уголовного дела доказательства вины подозреваемых не были получены, в том числе не удалось из-за сроков давности восстановить следы переводов денег через использовавшиеся юридические лица», — пояснил источник «РИА Новости». Также, по его словам, уже невозможно получить другие доказательства из-за давности событий.

«Мы выясняем информацию», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. РБК направил запросы в пресс-центр МВД, пресс-службу СК, прокуратуру Ростовской области и Генпрокуратуру.

Фигурантов дела обвиняют в вымогательстве у предпринимателя Александра Исюка в 2010 году. Он сообщал, что под угрозами отдал членам банды более 70 млн руб., которые он взял в виде кредита в Россельхозбанке на развитие бизнеса.

Мусаев утверждает, что все дело было построено на показаниях Исюка и близких к нему лиц. Дело против Стришней он считает «рейдерской атакой» на ее предприятие в Кущевском районе.

РБК обратился за комментариями к адвокату бизнесмена Александра Исюка Генриху Хачатурову и адвокату Вячеслава Цеповяза Эльбрусу Муртазову.

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Один из фигурантов, Владимир Алексеев, который отбывает пожизненное наказание, признался в вымогательстве, писал в январе «Коммерсантъ». Он рассказал, что в вымогательстве участвовали Цапок, Цеповяз и Федор Стрельцов. По его информации, после того как Исюк в какой-то момент опоздал с выплатой, у него забрали автомобиль Range Rover.

Стришнюю арестовали в 2019 году. Обвинение фигурантам было предъявлено в 2020 году. Против Цапка, а также еще одного участника вымогательства, Виталия Иванова, дело прекратили из-за их смерти.

Банда Цапков действовала в 1990-х и 2000-х годах, ее участники совершали убийства, грабежи, изнасилования. Банду разгромили правоохранительные органы после того, как ее члены совершили убийства 12 человек, в том числе детей, в ноябре 2010 года. Главу группировки Сергея Цапка приговорили к пожизненному заключению, он умер в 2014 году в СИЗО.

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