13:13 (мск), источник: РБК
В Ростове прекратили дело о вымогательстве против членов банды Цапков
Адвокат одной из фигуранток дела сообщил, что дело прекращено
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Уголовное дело о вымогательстве в отношении членов банды Цапков, которая действовала в станице Кущевская Краснодарского края, прекращено, сообщил РБК Мурад Мусаев, адвокат Натальи Стришней, супруги Владимира Цеповяза, одного из членов банды.
«Да, действительно, уголовное дело прекращено, факт преступления не обнаружен», — сообщил он.
По делу проходили участники банды Владимир Алексеев, Вячеслав Цеповяз, его бывшая жена Наталья Стришняя и ее брат. Дело было возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере).
«При расследовании уголовного дела доказательства вины подозреваемых не были получены, в том числе не удалось
«Мы выясняем информацию», — сообщили РБК в
Фигурантов дела обвиняют в вымогательстве у предпринимателя Александра Исюка в 2010 году. Он сообщал, что под угрозами отдал членам банды более 70 млн руб., которые он взял в виде кредита в Россельхозбанке на развитие бизнеса.
РБК обратился за комментариями к адвокату бизнесмена Александра Исюка Генриху Хачатурову и адвокату Вячеслава Цеповяза Эльбрусу Муртазову.
Один из фигурантов, Владимир Алексеев, который отбывает пожизненное наказание, признался в вымогательстве, писал в январе «Коммерсантъ». Он рассказал, что в вымогательстве участвовали Цапок, Цеповяз и Федор Стрельцов. По его информации, после того как Исюк в
Стришнюю арестовали в 2019 году. Обвинение фигурантам было предъявлено в 2020 году. Против Цапка, а также еще одного участника вымогательства, Виталия Иванова, дело прекратили
Банда Цапков действовала в 1990-х и 2000-х годах, ее участники совершали убийства, грабежи, изнасилования. Банду разгромили правоохранительные органы после того, как ее члены совершили убийства 12 человек, в том числе детей, в ноябре 2010 года. Главу группировки Сергея Цапка приговорили к пожизненному заключению, он умер в 2014 году в СИЗО.