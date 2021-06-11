13:04 (мск), источник: Коммерсантъ
В Москве задержан бывший министр транспорта Алтайского края
Сотрудники СКР и ФСБ в Москве задержали
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Как сообщили в алтайском управлении СКР, события, которые описаны в деле, произошли в 2020 году.
По версии следствия, министр получил в два приема взятку в 5,2 млн руб. (2,4 млн и 2,8 млн руб.) от директора фирмы, занимающейся нанесением дорожной разметки. Взятка, по версии следствия, за выбор фирмы субподрядчиком работ по содержанию автодорог регионального и межмуниципального значения, заключение с ней контрактов, а также беспрепятственную приемку выполненных работ.
Александр Дементьев родился в Казахской ССР. В 1997 году окончил
Константин Воронов, Новосибирск