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13:04 (мск), источник: Коммерсантъ

В Москве задержан бывший министр транспорта Алтайского края

Сотрудники СКР и ФСБ в Москве задержали экс-министра транспорта Алтайского края 46-летнего Александра Дементьева, подозреваемого в получении взятки в 5,2 млн руб. Об этом сообщили источники «Ъ». Сегодня самолетом «Уральских авиалиний» бывшего чиновника под конвоем доставили в Барнаул, сейчас его допрашивают следовали. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщили в алтайском управлении СКР, события, которые описаны в деле, произошли в 2020 году.

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По версии следствия, министр получил в два приема взятку в 5,2 млн руб. (2,4 млн и 2,8 млн руб.) от директора фирмы, занимающейся нанесением дорожной разметки. Взятка, по версии следствия, за выбор фирмы субподрядчиком работ по содержанию автодорог регионального и межмуниципального значения, заключение с ней контрактов, а также беспрепятственную приемку выполненных работ.

Александр Дементьев родился в Казахской ССР. В 1997 году окончил Восточно-Казахстанский технический университет, в 2001-м — юридический факультет Алтайского госуниверситета, в 2011-м — Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ. В 2017—2018 годах занимал должность заместителя начальника инспекции Счетной палаты РФ. В октябре 2018 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко предложил Александру Дементьеву министерское кресло. В мае 2021 года чиновник подал в отставку и перебрался в столицу.

Константин Воронов, Новосибирск

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