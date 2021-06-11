В Индии число заболевших «черной плесенью» выросло на 150%

По информации телеканала, число зараженных достигло 31 тыс., свыше 2 тыс. граждан скончались от осложнений, которые были вызваны данным заболеванием. Подобный скачок заражений вызван также острой нехваткой препарата «Амфотерицин В», который используется для лечения пациентов.
Больше всего пострадал штат Махараштра, там зафиксировали 7 тыс. случаев «черной плесени», что в 2,5 раза превышает показатель на конце мая. В Дели заболели 1,2 тыс. человек, скончались 125 пациентов.
Ранее в этот день министерство здравоохранения Индии сообщило, что в стране за минувшие сутки зафиксировали рекордное число умерших из-за COVID-19 — 6148 человек.
20 мая индийские штаты Раджастан и Телангана объявили об эпидемии «черной плесени». Вспышку инфекции зафиксировали в Индии в начале мая.
3 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России «черной плесени» из-за климатических условий и особенностей оказания медицинской помощи быть не может. Она уточнила, что любой инфекционный агент опасен, а на фоне пандемии коронавируса, в то время когда человеческий иммунитет ослаблен и наиболее уязвим, это может привести к тому, что присоединение вторичной инфекции, такой как «черная плесень», вызовет волну заболеваемости, которую можно наблюдать в Индии.
Мукормикоз, или «черная плесень», — это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться после контакта со спорами грибка в окружающей среде или вследствие проникновения грибка в организм через кожные повреждения.