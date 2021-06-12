Защита Хованского заявила о частичном признании им вины

«Он не признал полностью свою вину, он признал ее частично — что он исполнял эту ужасную композицию. А то, что он ее распространял, то, что он агитировал кого-то, — такого вообще не было, это и есть частичное признание вины», — рассказала ТАСС юрист.
По ее словам, блогер спел песню «много лет назад», но в интернет она попала недавно. Сам Юрий Хованский не планировал ее публиковать, отмечает юрист. «Он спел, придумал на месте какую-то ерунду в нетрезвом состоянии, он это не отрицает сам», — добавила Мартыненко.
Блогер был задержан 9 июня, в его квартире прошли обыски. Как считает следствие, исполненная им песня про «Норд-Ост» содержала признаки публичных призывов к террористической деятельности и пропаганду терроризма.
10 июня суд арестовал Хованского на два месяца.
Юрий Хованский — видеоблогер, на его YouTube-канал 4,4 млн подписчиков. В 2019 году его назначили помощником депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова. После задержания блогера пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин заявил, что Юрий Хованский уже не является помощником депутата.