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10:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Защита Хованского заявила о частичном признании им вины

Блогер Юрий Хованский, арестованный за оправдание терроризма, признал свою вину лишь частично, сообщила руководитель защищающей блогера фирмы «Лучшие юристы» Виктория Мартыненко. По ее словам, Хованский признал, что исполнил песню про «Норд-Ост», ставшую поводом для уголовного дела. Но заявил о непричастности к ее распространению.

Источник: РИА "Новости"

«Он не признал полностью свою вину, он признал ее частично — что он исполнял эту ужасную композицию. А то, что он ее распространял, то, что он агитировал кого-то, — такого вообще не было, это и есть частичное признание вины», — рассказала ТАСС юрист.

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По ее словам, блогер спел песню «много лет назад», но в интернет она попала недавно. Сам Юрий Хованский не планировал ее публиковать, отмечает юрист. «Он спел, придумал на месте какую-то ерунду в нетрезвом состоянии, он это не отрицает сам», — добавила Мартыненко.

Блогер был задержан 9 июня, в его квартире прошли обыски. Как считает следствие, исполненная им песня про «Норд-Ост» содержала признаки публичных призывов к террористической деятельности и пропаганду терроризма.

10 июня суд арестовал Хованского на два месяца.

Юрий Хованский — видеоблогер, на его YouTube-канал 4,4 млн подписчиков. В 2019 году его назначили помощником депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова. После задержания блогера пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин заявил, что Юрий Хованский уже не является помощником депутата.

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