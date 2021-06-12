Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Куда можно полететь привившимся «Спутником V» Пускать туристов с российским сертификатом о вакцинации готовы пока немногие
Фоторепортажи
10Как выглядели 10 крупнейших железнодорожных катастроф
7Как выглядит вилла La Grange, где пройдет встреча Путина и Байдена
11:53 (мск), источник: Известия

В результате стрельбы в США пострадали 12 человек

В американском Остине (штат Техас) 12 человек получили ранения в результате стрельбы. Об этом 12 июня сообщили экстренные службы.

«Медицинская служба доставила еще двоих пациентов в местные травматологические учреждения… Общее количество пациентов — 12», — говорится в сообщении экстренной медицинской службы ATCEMS в Twitter.

Отмечается, что медики доставили в больницы четырех человек. Еще шесть раненых привезли полицейские, два других пациента были привезены на частных автомобилях.

Причины и обстоятельства произошедшего не сообщаются.

Читайте также
Восемь человек погибли в результате стрельбы в США

Днем ранее сообщалось, что в результате стрельбы в штате Джорджия два человека погибли, еще семь получили ранения. Инцидент произошел в пятницу около 21:00 по местному времени (4:00 субботы мск) в нескольких кварталах от отделения полиции. Правоохранителей вызвали местные жители, услышав звуки выстрелов. Полиция ведет поиск подозреваемых, информация о возможной причине стрельбы пока не приводится.

10 июня сообщалось, что мужчина застрелил женщину и годовалого ребенка и покончил с собой в продуктовом магазине Publix в округе Ройал-Палм-Бич американского штата Флорида.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Долговые посягательства: каждый второй заемщик жалуется на взыскателей от МФО
Пошла играть губерния: как родился чемпионат Европы по футболу
Путин заявил о колоссальном значении ценностей россиян
Эрмитажный кот Ахилл предсказал поражение сборной России
ГИБДД будет визуально фиксировать разговор по телефону
В России выявили более 13 тысяч заразившихся коронавирусом
Торнадо показали из окна самолета
Переболевших COVID-19 предостерегли от смены часовых поясов
10 природных чудес России, которые нужно увидеть
Большой футбол вернулся
Самый масштабный чемпионат Европы в истории
Gnezdo.ru
Демократы США готовят импичмент Трампу
Аэропорты Финляндии закроют?
12 кафе, куда можно пойти с вашей собакой
Тайная сделка: вот почему Россия продала Аляску
Hi-Tech
Первое селфи и марсианские пейзажи. Китайский марсоход «Чжужун» прислал новые фото На них нашли интересную деталь
Авто
Самые крутые экспонаты автофестиваля в Быково (фото) Если вы любите автомобили и все, что с ними связано, вам точно понравится наш репортаж с Russian Weekend Drags. Рассказываем и показываем, какие интересные машины сюда приезжают
Товары для дома
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидкой
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Популярные темы на «Детях»
Клуб планирующих беременность лето 2021 782
Картинки 622
Забавные картинки 621
Жильё взрослым детям 508
Леди
8 причесок и стрижек из 70-х, которые популярны сегодня Суперпушистые и объемные укладки, рваные стрижки и челки
Дом
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидками
Как выглядит квартира в доме 1956 года в центре Москвы
8 простых шагов к ухоженной даче
7 роскошных интерьеров с натуральным камнем
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь