11:53 (мск), источник: Известия
В результате стрельбы в США пострадали 12 человек
В американском Остине (штат Техас) 12 человек получили ранения в результате стрельбы. Об этом 12 июня сообщили экстренные службы.
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«Медицинская служба доставила еще двоих пациентов в местные травматологические учреждения… Общее количество пациентов — 12», — говорится в сообщении экстренной медицинской службы ATCEMS в Twitter.
Отмечается, что медики доставили в больницы четырех человек. Еще шесть раненых привезли полицейские, два других пациента были привезены на частных автомобилях.
Причины и обстоятельства произошедшего не сообщаются.
Днем ранее сообщалось, что в результате стрельбы в штате Джорджия два человека погибли, еще семь получили ранения. Инцидент произошел в пятницу около 21:00 по местному времени (4:00 субботы мск) в нескольких кварталах от отделения полиции. Правоохранителей вызвали местные жители, услышав звуки выстрелов. Полиция ведет поиск подозреваемых, информация о возможной причине стрельбы пока не приводится.
10 июня сообщалось, что мужчина застрелил женщину и годовалого ребенка и покончил с собой в продуктовом магазине Publix в округе