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07:50 (мск), источник: Известия

На месте кражи из «самолета Судного дня» нашли ДНК сотрудника завода

ДНК одного из сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г. М. Бериева (ТАНТК) была обнаружена на месте кражи из грузового отсека «самолета Судного дня» Ил-80, рассказала адвокат Ольга Бояркина.

«Среди следов ДНК, которые были изъяты на месте преступления, есть след, принадлежащий сотруднику ТАНТК», — цитирует ее ТАСС.

По словам Бояркиной, этот работник проходит по делу в качестве свидетеля.

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Адвокат, чей подзащитный — местный житель Жора Хачунц — обвинен в краже, пояснила, что следователи также сообщают об обнаружении ДНК ее клиента.

«След ДНК мог быть перенесен, в результате чего на месте преступления “оказался” случайный человек», — считает она.

Бояркина подчеркнула, что следствие не раскрывает, какой именно генетический след ее подзащитного был обнаружен, однако есть основания полагать, что речь идет о потожировом следе.

Ил-80, или «самолет Судного дня», был доставлен в Таганрог на очередную плановую модернизацию и продление ресурса. 7 декабря стало известно, что злоумышленники вскрыли грузовой люк самолета на аэродроме Таганрог-Южный и украли радиоаппаратуру стоимостью более 1 млн рублей. Из отсеков самолета пропали 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков.

На следующий день в транспортной полиции Ростовской области заявили, что совершить кражу могли сотрудники ТАНТК. По одной из версий, украденные детали содержали в своем составе драгоценные металлы. Ради них и было совершено ограбление.

По факту кражи из «самолета Судного дня» возбуждено уголовное дело.

В начале января текущего года Таганрогский городской суд Ростовской области арестовал местного жителя Жору Хачунца по делу о краже деталей с «самолета Судного дня». Свою вину он не признает.

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