07:50 (мск), источник: Известия
На месте кражи из «самолета Судного дня» нашли ДНК сотрудника завода
ДНК одного из сотрудников Таганрогского авиационного
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«Среди следов ДНК, которые были изъяты на месте преступления, есть след, принадлежащий сотруднику ТАНТК», — цитирует ее ТАСС.
По словам Бояркиной, этот работник проходит по делу в качестве свидетеля.
Адвокат, чей подзащитный — местный житель Жора Хачунц — обвинен в краже, пояснила, что следователи также сообщают об обнаружении ДНК ее клиента.
«След ДНК мог быть перенесен, в результате чего на месте преступления “оказался” случайный человек», — считает она.
Бояркина подчеркнула, что следствие не раскрывает, какой именно генетический след ее подзащитного был обнаружен, однако есть основания полагать, что речь идет о потожировом следе.
Ил-80, или «самолет Судного дня», был доставлен в Таганрог на очередную плановую модернизацию и продление ресурса. 7 декабря стало известно, что злоумышленники вскрыли грузовой люк самолета на аэродроме
На следующий день в транспортной полиции Ростовской области заявили, что совершить кражу могли сотрудники ТАНТК. По одной из версий, украденные детали содержали в своем составе драгоценные металлы. Ради них и было совершено ограбление.
По факту кражи из «самолета Судного дня» возбуждено уголовное дело.
В начале января текущего года Таганрогский городской суд Ростовской области арестовал местного жителя Жору Хачунца по делу о краже деталей с «самолета Судного дня». Свою вину он не признает.