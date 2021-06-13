В Ленинградской области опрокинулся экскурсионный автобус

18:02 (мск), источник: ТАСС
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«По предварительной информации, в нем (автобусе) находились 45 человек. На месте работают четыре бригады скорой медицинской помощи, а также сотрудники МЧС. Пострадали 10 человек», — говорится в сообщении.
По данным областного правительства, семь человек из числа пострадавших доставят в больницу в Подпорожье и еще трое — в Лодейное поле.
Как уточнили ТАСС в главке МЧС по Ленинградской области, погибших в результате аварии нет. «Автобус съехал и опрокинулся в кювет, на месте работают
Причину аварии и марку автобуса в областном правительства и в главке МЧС не уточнили.
Верхние Мандроги — туристический центр на месте одноименной деревни в Подпорожском районе Ленобласти.
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