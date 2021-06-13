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18:02 (мск), источник: ТАСС

В Ленинградской области опрокинулся экскурсионный автобус

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Экскурсионный автобус с 45 пассажирами перевернулся вблизи деревни Верхние Мандроги в Ленинградской области, в результате аварии пострадали 10 человек, сообщили в пресс-службе областного правительства.

«По предварительной информации, в нем (автобусе) находились 45 человек. На месте работают четыре бригады скорой медицинской помощи, а также сотрудники МЧС. Пострадали 10 человек», — говорится в сообщении.

По данным областного правительства, семь человек из числа пострадавших доставят в больницу в Подпорожье и еще трое — в Лодейное поле.

Как уточнили ТАСС в главке МЧС по Ленинградской области, погибших в результате аварии нет. «Автобус съехал и опрокинулся в кювет, на месте работают пожарно-спасательные подразделения — две единицы техники и восемь человек личного состава», — отметили в ведомстве.

Причину аварии и марку автобуса в областном правительства и в главке МЧС не уточнили.

Верхние Мандроги — туристический центр на месте одноименной деревни в Подпорожском районе Ленобласти.

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