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08:06 (мск), источник: ТАСС

Суд США отклонил иск Дерипаски о снятии с него американских санкций

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Суд столичного округа Колумбия в итоге принял решение отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски к Министерству финансов США о снятии с россиянина американских рестрикций. Соответствующее постановление судьи Амита Мехты было размещено в воскресенье в электронной базе инстанции.

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в документе, суд удовлетворил ходатайство ответчика и отклонил встречное ходатайство истца об упрощенном делопроизводстве. Это решение подлежит обжалованию в вышестоящей судебной инстанции. Согласно материалам, Дерипаска считает включение его в санкционный список произвольным решением финансового ведомства США.

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Минфин США 6 апреля 2018 года ввел рестрикции в отношении Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая «Русал», «Базовый элемент», En+, «Русские машины», «Евросибэнерго» и «Группу ГАЗ». Находящимся в черном списке закрыт въезд в США, их активы в стране замораживаются, а американским гражданам запрещено вести с ними бизнес.

В январе 2019 года санкции с «Русала», En+ и «Евросибэнерго» были сняты, но это стоило Дерипаске контроля над предприятиями: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в «Русале» он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.

В марте 2019 года он подал в американский суд на Минфин США. Дерипаска заявил, что рестрикции в отношении него несправедливы и незаконны, а ущерб, который они нанесли, оценивал более чем в $7,5 млрд. Бизнесмен требовал отмены санкций, так как условия для их введения потеряли актуальность. В ответ на это Минфин США рассекретил часть материалов, которые также стали основанием для введения ограничительных мер. Эти данные Дерипаска назвал ложными.

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