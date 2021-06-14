В Москве выявили 6 590 случая заражения коронавирусом за сутки

За сутки в Москве зарегистрировали 72 смерти из-за коронавируса, это максимум с 9 февраля. Общее число смертей составило 20 979. В столице были выписаны по выздоровлению 2 815 пациентов, за все время выздоровели 1 096 553. В настоящее время в столице болеют 123 775 человек.
Число подтвержденных за сутки случаев заражения коронавирусом в Московской области впервые с 2 февраля превысило 1 тыс. В регионе выявили 1 043 заразившихся за последние сутки и 282 664 с начала пандемии. Вылечились, по данным штаба, еще 898 человек, в общей сложности после заражения уже выздоровели 233 357 жителей региона (почти 82,6% всех инфицированных).
Штаб зарегистрировал в области за сутки 10 летальных исходов из-за новой инфекции. Всего, по его информации, в Подмосковье умерли 6 277 заболевших (2,2%). Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, составляет в регионе 43 030.