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14:56 (мск), источник: ТАСС

На АЗС в Новосибирске произошел пожар

По данным ГУ МЧС, пострадали четыре человека.

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НОВОСИБИРСК, 14 июня. /ТАСС/. На автозаправочной станции в Октябрьском районе Новосибирска произошел пожар. На месте возгорания происходят взрывы резервуаров с жидким топливом, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

«Гусинобродское шоссе, 60. Горит автозаправочная станция, в том числе на газовом топливе. Происходят взрывы резервуаров с жидким топливом <…>», — сообщили в ведомстве. Там добавили, что число пострадавших выросло с двух до четырех. «По оперативной информации, четыре человека получили различные ожоги, сейчас будут госпитализированы в ожоговый центр», — уточнили в ведомстве. В пресс-службе добавили, что на месте пожара происходят взрывы, личный состав МЧС России работает на безопасном расстоянии.

<…>.

В экстренных службах в свою очередь сообщили о шести пострадавших. «В результате ЧП на АЗС пострадали шесть человек, среди пострадавших один ребенок», — сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что площадь пожара составляла 500 кв. м, затем она выросла до 800 кв. м, ему присвоен второй номер сложности. «К моменту прибытия пожарных происходили взрывы», — добавил он.

Гусинобродское шоссе перекрыто от въезда в ТЦ «Дружба» до улицы Доватора. Автомобилистам советуют искать альтернативные пути объезда. Также перекрыты трамвайные пути.

Согласно данным ФГБУ «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Новосибирске 23−25 градусов выше нуля, ветер северо-восточный с порывами до 13 м/с.

В новость были внесены изменения (14:50) — обновлены данные о пострадавших, добавлены подробности.

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