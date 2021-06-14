19:51 (мск), источник: Коммерсантъ
Протасевич назвал шуткой информацию об участии Лукашенко в его избиении
Задержанный в Белоруссии основатель
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«Касательно этой шутки я даже комментировать ничего не буду. Это просто смешно. Касательно следов на моих руках — каждый из вас может подойти и посмотреть, это следы от стяжек, которые на меня надели во время задержания. Как я понял, задержание для сотрудников было настолько неожиданно, что у них не было при себе наручников», — сказал Роман Протасевич на
«Если
Глава департамента по авиации Белоруссии Артем Сикорский сообщил, что комиссия Международной организации гражданской авиации (ICAO) по ситуации с экстренной посадкой Ryanair не планирует приезжать В Минск.
«Только 4 июня ИКАО уведомила Беларусь о собрании комиссии. До сих пор неизвестен ни ее состав, ни компетенции ее участников. О визите в Беларусь речь пока не идет. Нас просто попросили выслать информацию», — сказал он.
Ryanair экстренно посадили в Минске 23 мая. Он летел из Афин в Вильнюс, на борту находились Роман Протасевич и россиянка София Сапега, их задержали. Александр Лукашенко заявлял, что господин Протасевич вместе с сообщниками собирался «устроить бойню и кровавый мятеж» в республике. ICAO начала расследование экстренной посадки.