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19:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Протасевич назвал шуткой информацию об участии Лукашенко в его избиении

Задержанный в Белоруссии основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич опроверг сообщения о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко лично избивал его в СИЗО. Он назвал их шуткой. Как сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, Роман Протасевич сам решил поучаствовать в пресс-конференции ведомства по ситуации с самолетом Ryanair.

Источник: Reuters

«Касательно этой шутки я даже комментировать ничего не буду. Это просто смешно. Касательно следов на моих руках — каждый из вас может подойти и посмотреть, это следы от стяжек, которые на меня надели во время задержания. Как я понял, задержание для сотрудников было настолько неожиданно, что у них не было при себе наручников», — сказал Роман Протасевич на пресс-конференции.

Он сообщил, что прекрасно себя чувствует, у него отличное настроение и нет никаких жалоб.
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«Если кто-либо в этом сомневается, я буду готов, с разрешения следствия, пройти любую независимую медицинскую экспертизу. Никто меня не бил, пальцем не трогал», — добавил Роман Протасевич. Он также призвал не распространять слухи о его состоянии здоровья.

Глава департамента по авиации Белоруссии Артем Сикорский сообщил, что комиссия Международной организации гражданской авиации (ICAO) по ситуации с экстренной посадкой Ryanair не планирует приезжать В Минск.

«Только 4 июня ИКАО уведомила Беларусь о собрании комиссии. До сих пор неизвестен ни ее состав, ни компетенции ее участников. О визите в Беларусь речь пока не идет. Нас просто попросили выслать информацию», — сказал он.

Ryanair экстренно посадили в Минске 23 мая. Он летел из Афин в Вильнюс, на борту находились Роман Протасевич и россиянка София Сапега, их задержали. Александр Лукашенко заявлял, что господин Протасевич вместе с сообщниками собирался «устроить бойню и кровавый мятеж» в республике. ICAO начала расследование экстренной посадки.

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