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20:16 (мск), источник: ТАСС

Россиянку Сапегу обвиняют в разжигании социальной вражды и розни в Белоруссии

МИНСК, 14 июня. /ТАСС/. Задержанная в Минске россиянка София Сапега обвиняется в разжигании социальной вражды и розни, также она проходит подозреваемой по делу об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Об этом сообщил на брифинге в понедельник председатель Следственного комитета (СК) Белоруссии Дмитрий Гора.

Источник: Reuters

«София Сапега была задержана в аэропорту по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 342 — участие в массовых беспорядках. Но практически сразу она была привлечена в качестве обвиняемой по другому уголовному делу, которое расследуется по ч. 3 ст. 130 — разжигание социальной вражды и розни», — сказал он.

Гора отметил, что Сапега была администратором Telegram-каналов, на которых «выкладывались данные силовиков, данные даже не только силовиков, но и государственных служащих, простых людей, членов семей, это «Черная книга Беларуси».

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«Естественно, оперативная работа по этим уголовным делам, которые по этим фактам были возбуждены еще осенью прошлого года, постоянно шла. Естественно, что в поле зрения София Сапега находилась. Находилась она в поле зрения как возможный администратор, как лицо, возможно, причастное к совершению этих преступлений», — сказал Гора.

По словам главы СК, Сапега сразу же дала признательные показания о том, что являлась администратором Telegram-каналов. «У нас появились конкретные основания, чтобы ее привлекать к ответственности по этому уголовному делу», — заявил Гора.

Он пояснил, что Сапеге предъявлены обвинения по статье о разжигании розни, а по статье об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, она является подозреваемой.

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