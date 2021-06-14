Россиянку Сапегу обвиняют в разжигании социальной вражды и розни в Белоруссии

«София Сапега была задержана в аэропорту по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 342 — участие в массовых беспорядках. Но практически сразу она была привлечена в качестве обвиняемой по другому уголовному делу, которое расследуется по ч. 3 ст. 130 — разжигание социальной вражды и розни», — сказал он.
Гора отметил, что Сапега была администратором Telegram-каналов, на которых «выкладывались данные силовиков, данные даже не только силовиков, но и государственных служащих, простых людей, членов семей, это «Черная книга Беларуси».
«Естественно, оперативная работа по этим уголовным делам, которые по этим фактам были возбуждены еще осенью прошлого года, постоянно шла. Естественно, что в поле зрения София Сапега находилась. Находилась она в поле зрения как возможный администратор, как лицо, возможно, причастное к совершению этих преступлений», — сказал Гора.
По словам главы СК, Сапега сразу же дала признательные показания о том, что являлась администратором Telegram-каналов. «У нас появились конкретные основания, чтобы ее привлекать к ответственности по этому уголовному делу», — заявил Гора.
Он пояснил, что Сапеге предъявлены обвинения по статье о разжигании розни, а по статье об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, она является подозреваемой.