Число пострадавших при взрыве АЗС в Новосибирске превысило 20

Тем временем тушение пожара на АЗС продолжается. «Пожар локализован на площади 1200 кв. м, угрозы переброски огня на соседнюю бензоколонку нет», — сообщили «Ъ» в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
«В настоящее время 21 пострадавший, в том числе девятилетний ребенок, 8 — в тяжелом состоянии, 4 получили помощь на месте, остальные в средней степени тяжести», — сообщила «Интерфаксу» главврач станции скорой помощи Новосибирской области Ирина Большакова. Один из двух пострадавших пожарных в тяжелом состоянии, уточнила она.
Сегодня, 14 июня, в начале седьмого вечера на АЗС, расположенной рядом с Гусинобродским шоссе (Октябрьский район), взорвались несколько резервуаров с топливом. Гриб от взрыва был виден с расстояния нескольких километров. Несколько пострадавших, в том числе двое пожарных, с ожогами направлены в больницы.
Константин Воронов, Новосибирск
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