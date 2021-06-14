Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Ученые объяснили, можно ли ломать сирень Помимо угрозы для жизни деревьев есть риск и для кошельков вредителей зелёных насаждений
Фоторепортажи
7Как выглядит вилла La Grange, где пройдет встреча Путина и Байдена
10Топ-10 природных достопримечательностей России, которые нужно увидеть своими глазами
18:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Число пострадавших при взрыве АЗС в Новосибирске превысило 20

Новосибирское управление СКР возбудило уголовное дело по факту сильного взрыва на автозаправочной станции. Как рассказали «Ъ» в ведомстве, дело расследуется по ч. 2 ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По последним данным, травмы получил 21 человек, изначально сообщалось о 6 пострадавших.

Источник: РИА "Новости"

Тем временем тушение пожара на АЗС продолжается. «Пожар локализован на площади 1200 кв. м, угрозы переброски огня на соседнюю бензоколонку нет», — сообщили «Ъ» в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

«В настоящее время 21 пострадавший, в том числе девятилетний ребенок, 8 — в тяжелом состоянии, 4 получили помощь на месте, остальные в средней степени тяжести», — сообщила «Интерфаксу» главврач станции скорой помощи Новосибирской области Ирина Большакова. Один из двух пострадавших пожарных в тяжелом состоянии, уточнила она.

Сегодня, 14 июня, в начале седьмого вечера на АЗС, расположенной рядом с Гусинобродским шоссе (Октябрьский район), взорвались несколько резервуаров с топливом. Гриб от взрыва был виден с расстояния нескольких километров. Несколько пострадавших, в том числе двое пожарных, с ожогами направлены в больницы.

Константин Воронов, Новосибирск

Во время загрузки произошла ошибка.
 Признания пресс-секретаря Ельцина: "приходилось часто лукавить"
Россия в течение месяца откажется от доллара
Путин заявил, что после его ухода ничего «не обрушится»
Чешский футболист забил гол с центра поля в матче Евро (видео)
Пекин возмущен заявлением лидеров G7: «Прекратите клеветать»
Интервью Владимира Путина. Главное
Дания вызвала посла России из-за инцидента с истребителями Су-30
Гинцбург назвал причины роста заболеваемости COVID-19 в России
Черешня, икра, медведь: как выглядят плакаты для городов России
Футбол против ковида
Большая игра после пандемии
Hi-Tech
Первое селфи и марсианские пейзажи. Китайский марсоход «Чжужун» прислал новые фото На них нашли интересную деталь
Горячие темы на Авто
Праздник у страны сегодня -- 322
Размышления 160
Сколько максимально может стоить замена гофры глушителя? 114
К чему бы это. 101
Кино
Сальма Хайек рассказала о борьбе с лишним весом после съемок 54-летняя актриса призналась, что сталкивается с давлением и осуждением своего тела
Товары для дома
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидкой
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Дети
Диетолог рассказала, как выбирать вкусное и безопасное мороженое В рационе лакомство не должно появляться слишком часто
Леди
8 причесок и стрижек из 70-х, которые популярны сегодня Суперпушистые и объемные укладки, рваные стрижки и челки
Дом
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидками
Как выглядит квартира в доме 1956 года в центре Москвы
8 простых шагов к ухоженной даче
7 роскошных интерьеров с натуральным камнем
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь