Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Куда можно полететь привившимся «Спутником V» Пускать туристов с российским сертификатом о вакцинации готовы пока немногие
Фоторепортажи
51Оптическая иллюзия с орангутаном попала в топ фотографий 2021 года
10Топ-10 природных достопримечательностей России, которые нужно увидеть своими глазами
21:11 (мск), источник: РБК

Протасевич заявил, что его не принуждали к сотрудничеству со следствием

Бывший главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич на пресс-конференции в Минске, организованной МИД Белоруссии, заявил, что его не принуждали к сотрудничеству со следствием. Отвечая на вопрос корреспондента РБК о том, обещали ли ему свободу взамен на сотрудничество, Протасевич сказал: «Никакого торга со следствием у меня не было, любое участие в мероприятиях добровольное». Работу со следствием он объяснил желанием «помочь своей стране».

Источник: Reuters

По словам молодого человека, то же касается его интервью программе «Марков. Ничего личного», которое вышло на белорусском госканале ОНТ в начале июня.

Читайте также
Протасевич назвал шуткой информацию об участии Лукашенко в его избиении

«Знаете, моя совесть абсолютно чиста. Я никого не предаю, я никого не сдаю. Я сотрудничаю со следствием, я помогаю своей стране и намерен помогать дальше», — добавил Протасевич.

Как утверждает экс-главред Nexta, его сотрудничество со следствием связано с тем, что он осознает, «какой урон нанес стране»: «Сейчас я хочу сделать все, что в моих силах, чтобы исправить эту ситуацию».

На этой конференции молодой человек заявил также, что «слышал очень много фейков о своем здоровье» и информация о том, что его избивали в СИЗО, не соответствует действительности: «Со мной все в порядке, у меня нет ни на что жалоб, никто меня не бил, пальцем не трогал».

Слова Протасевича о добровольном участии в брифинге не убедили некоторых дипломатов из стран ЕС, которых пригласили на конференцию, и журналистов: так, зал покинула съемочная группа Би-би-си, посчитавшая, что его принудили к этому.

Представители белорусской оппозиции ранее называли интервью Протасевича ОНТ, в котором тот признал вину в организации и подготовке беспорядков, «записью результата пыток». Основатель Nexta Степан Путило и родители Протасевича также убеждены, что заявления экс-главреда, прозвучавшие в интервью, были сделаны под давлением.

Протасевич был среди пассажиров самолета Ryanair, который 23 мая летел из Афин в Вильнюс. Лайнер был вынужден сесть в Минске из-за сообщения о бомбе, которое не подтвердилось. Затем самолету разрешили продолжить полет, но уже без экс-главреда Nexta — его сняли с рейса вместе с подругой, россиянкой Софьей Сапегой. Белорусские власти обвиняют девушку в разжигании социальной вражды и розни. Сейчас оба находятся в СИЗО.

 Куда вложить деньги: советы бизнесменов с ПМЭФ-2021
Власти ответили на вопрос о запрете памперсов
Путин заявил, что после его ухода ничего «не обрушится»
НАТО подтвердило решение принять Украину и Грузию в альянс
Число пострадавших при взрыве АЗС в Новосибирске превысило 20
Бузова обратилась к сборной России после разгрома от Бельгии
Чешский футболист забил гол с центра поля в матче Евро (видео)
Черешня, икра, медведь: как выглядят плакаты для городов России
Футбол против ковида
Большая игра после пандемии
Здоровье
Что случилось с футболистом Кристианом Эриксеном? Вчера во время матча Дания — Финляндия едва не произошла трагедия.
Hi-Tech
Первое селфи и марсианские пейзажи. Китайский марсоход «Чжужун» прислал новые фото На них нашли интересную деталь
Горячие темы на Авто
Праздник у страны сегодня -- 338
Размышления 160
Сколько максимально может стоить замена гофры глушителя? 114
К чему бы это. 101
Кино
Сальма Хайек рассказала о борьбе с лишним весом после съемок 54-летняя актриса призналась, что сталкивается с давлением и осуждением своего тела
Товары для дома
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидкой
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Дети
Диетолог рассказала, как выбирать вкусное и безопасное мороженое В рационе лакомство не должно появляться слишком часто
Леди
8 причесок и стрижек из 70-х, которые популярны сегодня Суперпушистые и объемные укладки, рваные стрижки и челки
Дом
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидками
Как выглядит квартира в доме 1956 года в центре Москвы
8 простых шагов к ухоженной даче
7 роскошных интерьеров с натуральным камнем
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь