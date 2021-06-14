21:11 (мск), источник: РБК
Протасевич заявил, что его не принуждали к сотрудничеству со следствием
Бывший главред
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По словам молодого человека, то же касается его интервью программе «Марков. Ничего личного», которое вышло на белорусском госканале ОНТ в начале июня.
«Знаете, моя совесть абсолютно чиста. Я никого не предаю, я никого не сдаю. Я сотрудничаю со следствием, я помогаю своей стране и намерен помогать дальше», — добавил Протасевич.
Как утверждает
На этой конференции молодой человек заявил также, что «слышал очень много фейков о своем здоровье» и информация о том, что его избивали в СИЗО, не соответствует действительности: «Со мной все в порядке, у меня нет ни на что жалоб, никто меня не бил, пальцем не трогал».
Представители белорусской оппозиции ранее называли интервью Протасевича ОНТ, в котором тот признал вину в организации и подготовке беспорядков, «записью результата пыток». Основатель Nexta Степан Путило и родители Протасевича также убеждены, что заявления
Протасевич был среди пассажиров самолета Ryanair, который 23 мая летел из Афин в Вильнюс. Лайнер был вынужден сесть в Минске