Директора заправки в Новосибирске задержали после взрыва

«Был задержан директор общества, хозяин АЗС», — сообщил Смагоринский. По его словам, заседание суда об избрании директору заправки меры пресечения пройдет завтра, 16 июня. Имя задержанного не называется.
Ранее в связи с инцидентом управление Следственного комитета по Новосибирской области возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Пожар на АЗГС в Новосибирске произошел накануне, в 18:03 по местному времени. В МЧС рассказали, что тушение пожара осложнялось взрывами газовых баллонов и емкостей с топливом. По предварительной информации экстренных служб, взорвались четыре бака со сжиженным газом, газовые баллоны и автомобиль-газовоз. По последним данным, в результате инцидента пострадали 34 человека, как уточнили в региональном Минздраве. 27 из них госпитализированы.
Губернатор региона Андрей Травников поручил мэрии Новосибирска проанализировать обоснованность размещения АЗС и АЗГС в жилых кварталах и в непосредственной близости от них. Также глава региона поручил проверить наличие договоров аренды у АЗС, сроки этих договоров и другие документы.
По словам Травникова, причиной инцидента могли стать несоблюдение мер безопасности и отсутствие контроля со стороны руководителей на фоне «пандемийных надзорных каникул».