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18:09 (мск), источник: BBC News Русская служба

Посадка в Минске: пилоту Ryanair не дали возможности выбора, утверждает глава компании

Пилот самолета компании Ryanair, вынужденного совершить посадку в Минске, где с борта был сняты и арестованы белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его девушка, получил от диспетчеров предупреждение, что если самолет продолжит полет в Литву, на его борту сдетонирует бомба.

Источник: Reuters

Об этом сообщил глава компании Майкл O’Лири, по словам которого пилот хотел связаться с руководством Ryanair, однако белорусские службы отказали ему под фальшивым предлогом, что в компании, якобы, не отвечают на телефон.

O’Лири назвал инцидент преднамеренным нарушением международных правил гражданской авиации. Власти Беларуси отрицают, что вынудили самолет совершить посадку на своей территории.

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Белорусский журналист Роман Протасевич и его девушка София Сапега были арестованы после того, как самолет приземлился в Минске и всех пассажиров заставили покинуть борт. С тех пор они находятся под арестом.

Рейс Ryanair FR4978 в воскресенье 23 мая направлялся из Афин в Вильнюс, однако за 10 километров до литовской границы он вынужден был совершить резкий разворот.

Инцидент резко осудили страны Евросоюза, Великобритания и другие западные державы. Авиакомпаниям этих стран было рекомендовано не входить в воздушное пространство Беларуси, а белорусскому авиаперевозчику Belavia было отказано в праве пользоваться аэропортами этих стран.

Во вторник, в детальном отчете британскому парламентскому комитету O’Лири рассказал о серии событий, которые привели к экстренной посадке самолета в Минске.

Он сказал, что авиадиспетчеры в Минске сообщили пилоту Ryanair, будто получили «достоверную угрозу, что если самолет зайдет в воздушное пространство Литвы и попытается приземлиться в аэропорту Вильнюса, на его борту взорвется бомба».

И хотя пилот многократно требовал связать его с центром управления Ryanair, Минск в ответ говорил, что «отделение компании в Польше не отвечает на звонки».

O’Лири пояснил также, что в случае необходимости все рейсы компании в этом регионе должны перенаправляться в Польшу или страны Балтии, однако пилоту не дали выбора, и он вынужден был совершить посадку в Минске.

Когда пилот спросил диспетчеров о степени угрозы, ему было сказано, что это красный уровень, после чего у него уже не оставалось никаких альтернатив.

Самолет был «принужден к посадке под фальшивым предлогом, при этом была задействована диспетчерская служба минского аэропорта, и совершенно очевидно, что двое пассажиров были сняты с рейса против их воли и задержаны», — подчеркнул глава Ryanair.

После приземления самолета, отметил также O’Лири, от экипажа пытались добиться, чтобы они на видео рассказали, что добровольно посадили самолет в Минске, однако они отказались это сделать.

Заявление главы Ryanair было сделано через день после того, как глава ВВС Беларуси Игорь Голуб утверждал на пресс-конференции в Минске, что «не было никакого перехвата, никакого силового увода самолета от границы и никакой принудительной посадки самолета Ryanair».

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