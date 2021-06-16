Суд арестовал на два месяца директора АЗС в Новосибирске, где произошел крупный пожар

«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 16.06.2021, в отношении обвиняемого Гармидера Р. И. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 14.08.2021», — говорится в сообщении.
Пожар на территории газовой автозаправочной станции «Еврогаз» в промзоне на Гусинобродском шоссе в Новосибирске возник в минувший понедельник. Он сопровождался взрывами. Его общая площадь составила 1 200 кв. м.
Причиной возгорания стало незаземление газовоза при сливе топлива в стационарную емкость.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), задержаны директор и инженер АЗС.