12:56 (мск), источник: Lenta.Ru
Во всем Крыму ввели режим ЧС после затоплений
Во всем Крыму после затоплений ввели режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба. Об этом объявил глава республики Сергей Аксенов, передает ТАСС.
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Аксенов добавил, что власти приняли решение создать комиссию по ликвидации ЧС. Финансы из резервного фонда будут выделяться в полном объеме, подчеркнул он.
Ранее 17 июня сообщалось, что на востоке Крыма
Глава местной администрации Сергей Бороздин заявил, что проводится эвакуация населения, пострадавших разместят в гостиницах и на базах отдыха, обеспечив их трехразовым питанием. На востоке Крыма