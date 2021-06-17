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12:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Во всем Крыму ввели режим ЧС после затоплений

Во всем Крыму после затоплений ввели режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба. Об этом объявил глава республики Сергей Аксенов, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Аксенов добавил, что власти приняли решение создать комиссию по ликвидации ЧС. Финансы из резервного фонда будут выделяться в полном объеме, подчеркнул он.

Ранее 17 июня сообщалось, что на востоке Крыма из-за ливней выпало полторы месячные нормы осадков, в Керчи ввели режим ЧС.

Глава местной администрации Сергей Бороздин заявил, что проводится эвакуация населения, пострадавших разместят в гостиницах и на базах отдыха, обеспечив их трехразовым питанием. На востоке Крыма из-за сильных ливней выпало полторы месячные нормы осадков. Аксенов пообещал, что местным жителям выплатят компенсации ущерба.

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