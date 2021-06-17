Собянин рассказал о новом штамме коронавируса в Москве

«К сожалению, то, с чем мы боролись в прошлом году, с китайским вирусом — уханьским, сегодня его в Москве практически нет, пришла новая мутация, новый штамм действует. Он более агрессивный, более тяжело переносится, быстрее распространяется. Пробивает значительно больше иммунитет человек», — заявил Собянин в ходе встречи с предпринимателями сферы общественного питания.
Он добавил, что новая мутация вируса усложняет эпидемическую и экономическую ситуацию в столице.
Вы видите, с какой динамикой растет заболеваемость, более того, очень быстро нарастает объем госпитализаций. Новый штамм дает большую тяжесть, значит, больше госпитализаций, значит, больше коек потребуется, больше стационаров, сложнее борьба.
Собянин 17 июня заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве стремительно ухудшается. Глава города указал, что такая динамика стала неожиданностью для властей.
16 июня директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о появлении в Москве новой разновидности коронавируса, представляющей собой измененный индийский штамм.
12 июня мэр уже заявлял об осложнении ситуации с распространением коронавируса в городе за последнюю неделю. В связи с этим он подписал указ о нерабочих днях с 15 по 19 июня. Власти также рекомендовали работодателям с 13 июня перевести на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников, не прошедших вакцинацию от COVID-19, и временно приостановили работу детских комнат и фуд-кортов в торговых центрах. Помимо этого на тот же период будут закрыты игровые и детские площадки столицы в городских парках и на природных территориях.
Масштабная вакцинация населения от COVID-19 в России началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе.
В стране на сегодняшний день зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».