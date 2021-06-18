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09:27 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ялте река вышла из берегов из-за дождей

Из-за продолжающихся ливней в Ялте вышла из берегов река Водопадная. За ночь в городе выпала месячная норма осадков, подтоплены жилые дома и дороги. Также вода скопилась в хозяйственной зоне, из-за чего Ялта может остаться без света, сообщила глава администрации курортного города Янина Павленко.

Она рассказала, что есть «точечные случаи подтопления многоквартирных домов в подвалах». Больницы и другие социальные объекты не затопило. Для ликвидации последствий подтопления организованы мобильные бригады. «Затоплены все переходы, подтопление МКД на Кирова… Самое страшное, что подтапливает хоззону “Крымэнерго”, если ее сейчас затопит, то мы останемся без света», — заявила мэр журналистам (цитата по ТАСС).

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В крымском гидрометцентре рассказали, что в ночь на 18 июня в Ялте выпало 42 мм осадков, что является месячной нормой. По прогнозу синоптиков, дожди будут продолжаться весь сегодняшний день и могут возобновиться с воскресенья, 20 июня.

Плывем..... Объезжаем с замами город…. Службы задействованы, но воды очень много….. Еще раз - уважаемые ялтинцы и гости города ❗❗❗ По возможности оставайтесь дома ❗❗❗

Опубликовано Яниной Павленко Четверг, 17 июня 2021 г.

На этой неделе в восточной части Крымского полуострова выпало почти две месячные нормы осадков — около 80 мм, из берегов вышла река Мелек-Чесме. В Крыму ввели режим ЧС, было нарушено водоснабжение. Губернатор Крыма Сергей Аксенов накануне прибыл в Керчь и осмотрел затопленные улицы на моторной лодке.

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