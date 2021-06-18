В Ялте река вышла из берегов из-за дождей

09:27 (мск), источник: Коммерсантъ
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Она рассказала, что есть «точечные случаи подтопления многоквартирных домов в подвалах». Больницы и другие социальные объекты не затопило. Для ликвидации последствий подтопления организованы мобильные бригады. «Затоплены все переходы, подтопление МКД на Кирова… Самое страшное, что подтапливает хоззону “Крымэнерго”, если ее сейчас затопит, то мы останемся без света», — заявила мэр журналистам (цитата по ТАСС).
В крымском гидрометцентре рассказали, что в ночь на 18 июня в Ялте выпало 42 мм осадков, что является месячной нормой. По прогнозу синоптиков, дожди будут продолжаться весь сегодняшний день и могут возобновиться с воскресенья, 20 июня.
На этой неделе в восточной части Крымского полуострова выпало почти две месячные нормы осадков — около 80 мм, из берегов вышла река