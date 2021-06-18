12:33 (мск), источник: Газета.Ру
Ялта ввела режим ЧС из-за ливней
Ялта ввела режим чрезвычайной ситуации
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«Вынуждена сообщить вам, что с десяти часов утра сегодняшнего дня на территории муниципального образования городской округ Ялта вводится режим чрезвычайной ситуации», — сказала Павленко.
Глава города рассказала, что две реки, проходящие через центр города, вышли из берегов, многие здания подтоплены.
Ранее в Ялте за шесть часов выпала месячная норма осадков,
До этого в Керчи выпали почти две месячных нормы осадков. Затоплено более 200 домов, отключен свет в городской больнице.