Бывший зампред ЦБ арестован по обвинению в растрате из Инвестбанка

Финансист был арестован по обвинению в хищении ценных бумаг стоимостью 1,4 млрд руб. из скандально известного Инвестбанка. Его Корищенко возглавлял в 2012—2013 годах, вплоть до отзыва лицензии. За прошедшие с момента банкротства кредитного учреждения (долг перед вкладчиками более 63 млрд руб.) семь с половиной лет осуждены уже трое его топ-менеджеров, а расследование уголовных дел в отношении еще нескольких человек продолжается.
62-летнего Константина Корищенко и его предполагаемого сообщника индивидуального предпринимателя Максима Пальчуна сотрудники ГУЭБиПК МВД задержали 16 июня. Первого в его подмосковном доме в коттеджном поселке «Ясенки» на Калужском шоссе. Все последнее время экс-банкир, заведующий в РАНХиГС кафедрой финансового и банковского дела, проживал там, работая на удаленке. За коммерсантом Пальчуном оперативникам пришлось ехать в Курск, откуда он родом. Там, а также в Московской области у него имеется бизнес, связанный с сельским хозяйством.
После обысков обоих доставили на допрос в следственный департамент МВД, по окончании которого им предъявили обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
В пятницу Тверской райсуд Москвы удовлетворил ходатайства следователя МВД, отправив Корищенко и Пальчуна на два месяца в СИЗО-7 «Капотня».
По данным «Ъ», уголовное дело, фигурантами которого являются экс-банкир и бизнесмен, было возбуждено 6 июня 2021 года. Речь в нем идет о хищении принадлежавших Инвестбанку ценных бумаг — паев двух коммерческих инвестиционных фондов стоимостью 1,4 млрд руб.
По версии следствия, в декабре 2013 года, за несколько дней до отзыва у Инвестбанка лицензии, Корищенко подписал договор об отчуждении земельных паев в Истринском районе Подмосковья в обмен на ничем не обеспеченный вексель московского ООО «Зодиак-трейд». Держателем паев от имени иностранной компании, по некоторым данным, являлся Максим Пальчун.
Корищенко следствие, по данным «Ъ», считает организатором этого преступления. С 2002 по 2008 год он занимал должность заместителя председателя Центробанка, затем два года являлся президентом Московской межбанковской валютной биржи. В 2010 году он возглавил российский офис американского инвестиционного банка Merrill Lynch, откуда в 2012 году и пришел в Инвестбанк. В нем он являлся предправления и членом совета директоров вплоть до отзыва у банка лицензии. Ее банк лишился из-за «полной утраты собственных средств и отсутствия перспектив восстановления финансового положения». При этом дыра в его капитале составила 63,4 млрд руб.
Умысел на хищение ценных бумаг, как считает следствие, у сообщников созрел, когда уже стало ясно, что краха Инвестбанку не избежать.
Напомним, что расследованием хищений из Инвестбанка правоохранительные органы занялись в феврале 2014 года. Его первыми фигурантами стали один из владельцев хоккейного клуба «Спартак» и бывший бенефициар Инвестбанка Сергей Мастюгин и и. о. председателя правления этого кредитного учреждения Ольга Боргардт. Следственный комитет России обвинил их в растрате в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями (ч. 4 ст. 160 и ч. 2 ст. 201 УК РФ).
17 июля 2017 года Таганский райсуд Москвы приговорил их за хищение из банка 2,8 млрд руб. к восьми и шести годам лишения свободы соответственно. С 2019 года следственный департамент МВД расследует в отношении них еще одно уголовное дело — на этот раз о хищении из Инвестбанка более 8 млрд руб.
В феврале 2020 года все тот же следственный департамент МВД возбудил новое уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК о хищениях в Инвестбанке. В его рамках в СИЗО отправили еще троих бывших топ-менеджеров этого кредитного учреждения — хозяина Инвестбанка Сергея Менделеева, члена наблюдательного совета Сергея Зайцева и вице-президента Григория Юсуфова. Еще один бывший руководитель Инвестбанка — Владимир Гезин, признавший свою вину в инкриминированном преступлении, оказался под домашним арестом. Всех их обвинили в хищениях из банка путем выдачи заведомо невозвратных кредитов подконтрольным фигурантам расследования юридическим и физическим лицам.
До суда дошло пока лишь выделенное дело Гезина.
В июне 2021 года Таганский райсуд Москвы признал его виновным в растрате 12,7 млрд руб. и приговорил к трем с половиной годам лишения свободы.
Как следует из материалов уголовного дела, это преступление совершалось в бытность руководителем банка Корищенко — с марта 2012 по декабрь 2013 года.
Отметим также, что в январе 2021 года по требованию АСВ Арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество 19 бывших топ-менеджеров Инвестбанка, среди которых все фигуранты уголовных дел, включая Константина Корищенко. Все они привлечены к субсидиарной ответственности по неисполненным обязательствам Инвестбанка на 40,5 млрд руб.
Олег Рубникович