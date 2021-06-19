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07:48 (мск), источник: ТАСС

Самолет потерпел крушение в Кемеровской области

КЕМЕРОВО, 19 июня. /ТАСС/. Самолет со спортсменами-парашютистами на борту потерпел крушение в Кемеровской области, четыре человека погибли, еще восемь получили различные травмы. Об этом сообщили ТАСС в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.

«Самолет L-410 взлетел с аэродрома Танай, завалился на левый борт. [На борту] 17 человек было парашютистов. Четверо погибших, восемь ранены», — сказал собеседник агентства. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии, еще четыре в средней степени тяжести.

Как сообщили ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе Промышленного района, в результате крушения самолета погибли четверо, пострадали 17 человек.

Аэродром Танай расположен в Промышленновском районе Кузбасса рядом с границей с Новосибирской областью. На его базе создан и действует Кузбасский парашютный центр, который проводит парашютно-десантную подготовку спортсменов и любителей.

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