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08:17 (мск), источник: ТАСС

Количество погибших при крушении самолета в Кемеровской области выросло до семи

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Количество погибших в результате падения самолета L-410 с парашютистами в Кемеровской области увеличилось до 7 человек, еще 13 человек пострадали. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

Источник: РИА "Новости"

«В результате происшествия погибли семь человек, 13 пострадали, их состояние уточняется», — сказал собеседник агентства. Всего в самолете находились 20 человек.

Потерпевший крушение в Кемеровской области самолет L-410 принадлежит Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ), рассказал источник, знакомый с обстоятельствами крушения.

«По предварительной информации, во время выполнения парашютных прыжков после взлета произошел отказ двигателя с последующей жесткой посадкой самолета L-410, (бортовой номер — прим. ТАСС) RF-94603 (ДОСААФ)», — уточнил он.

Самолет L-410 взлетел с аэродрома Танай, завалился на левый борт и врезался в лесной массив. Как сообщили в прокуратуре, экипаж упавшего воздушного судна сообщил об отказе одного из двигателей. Менеджер аэродрома уточнила ТАСС, что все прыжки с парашютом, запланированные на 19 июня на аэродроме Танай, отменены.

Аэродром Танай расположен в Промышленновском районе Кузбасса рядом с границей с Новосибирской областью. На его базе создан и действует Кузбасский парашютный центр, который проводит парашютно-десантную подготовку спортсменов и любителей.

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