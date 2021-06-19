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11:33 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 17 906 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это максимум с 31 января

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 906, до 5 299 215. Прирост числа инфицированных стал максимальным с 31 января, следует из опубликованных в субботу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

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Источник: РИА "Новости"

В относительном выражении прирост заболевших составил 0,34%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Карачаево-Черкесской Республике и Республике Северная Осетия-Алания (по 0,06%), в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Ингушетия и Кабардино-Балкарской Республике (по 0,08%), в Республиках Тыва и Адыгея (по 0,09%). В частности, за сутки было выявлено 1 456 случаев в Московской области (это максимум с 3 января), 996 — в Санкт-Петербурге, 231 — в Нижегородской области, 226 — в Республике Бурятия, 193 — в Воронежской области.

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Число вылечившихся возросло за сутки на 10 684, до 4 861 343. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 92% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 379 пациентов в Санкт-Петербурге, 957 — в Московской области, 190 — в Ростовской области, 171 — в Воронежской области, 162 — в Тамбовской области.

В настоящее время в России продолжает лечение 308 961 человек.

Число летальных исходов возросло за сутки на 466 против 453 днем ранее, это максимальный показатель с 13 марта. Всего с начала пандемии от инфекции в стране умерли 128 911 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,43%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 66 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 20 — в Нижегородской области, по 14 — в Ульяновской и Свердловской областях, по 12 — в Московской области, Краснодарском крае и Республике Бурятия.

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