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13:42 (мск), источник: Фонтанка

Подбирались с воздуха. Спасение девушек из горящей квартиры на Комендантском сняли на видео

В Петербурге квартирный пожар потушили за 45 минут.

Работу пожарных в Приморском районе Петербурга рано утром 19 июня детально снял на видео местный житель.

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, 19 июня в 5:00 поступил вызов на Комендантский проспект. В доме 8, корпус 3, в трёхкомнатной отдельной квартире обгорела обстановка на 4 квадратных метрах. В 5:46 пожар ликвидировали четыре расчёта МЧС (18 человек). Сведения о пострадавших не поступали.

Очевидец Дмитрий в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывает, что в 4:50 «что-то бахнуло», он проснулся и вышел на улицу. Сильно дымило. Прибывшие пожарные с помощью автовышки подобрались к окнам, вытащили заблокированных в квартире женщин и приступили к тушению.

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«Двух девушек эвакуировали, по сообщению пожарных, в квартире больше никого нет, все живы»
добавил Дмитрий
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