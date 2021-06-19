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13:08 (мск), источник: Коммерсантъ

«Не набрал ни высоту, ни скорость»

В Кемеровской области после отказа двигателя разбился самолет.

Источник: РИА "Новости"

В Кемеровской области потерпел крушение самолет L-410, принадлежащий ДОСААФ. На нем спасатели должны были выполнять тренировочные прыжки с парашютом. Едва самолет оторвался от земли, у него отказал левый двигатель, и командир воздушного судна принял решение вернуться на аэродром. В развороте самолет зацепил крылом землю и рухнул. Оба пилота и два спасателя погибли, пять пострадавших с тяжелыми ранениями на вертолете доставлены в больницу. В самолете также был местный бизнесмен Тимур Франк.

Авиаинцидент, в причинах которого разбирается Следственный комитет РФ, произошел на аэродроме Танай (Промышленновский район). Там спасатели должны были выполнять тренировочные парашютные прыжки с самолета L-410, принадлежащего ДОСААФ. Около десяти утра самолет с 17 спасателями-парашютистами поднялся в воздух. На первых секундах полета у двухмоторного L-410 отказал левый двигатель.

Как рассказали «Ъ» в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре, воздушное судно повернуло обратно на аэродром вылета, но в развороте зацепило крылом землю и рухнуло.

По данным следствия, самолет коснулся крон деревьев. «Самолет после взлета не набрал нужную высоту и нужную скорость. Отказ двигателя происходит, он разворачивается и сталкивается с землей», — сообщил «Ъ» начальник Сибирского координационного центра поиска и спасения Виктор Дрегер.

В катастрофе погибли четыре человека — командир воздушного судна Шейкин и второй пилот Никитин и двое спасателей Алексей Рыбальченко, который является рекордсменом Сибири, Урала и Дальнего Востока по парашютному спорту, и Вячеслав Новгородцев.

По данным координационного центра, пять человек, которые получили тяжелые травмы, вертолетом доставили в Ленинск-Кузнецкий, где расположен Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров. «Травмы и повреждения находящихся в тяжелом состоянии характерны для происшествий такого рода — ушибы и переломы от сильного ударного воздействия. На 13:30 местного времени пострадавшие в тяжелом состоянии уже были перевезены в медицинское учреждение и находились на обследовании», — сообщили «Ъ» в Кузбасском центре медицины катастроф.

По некоторым данным, среди пострадавших были не только профессиональные парашютисты, но и спортсмены-любители.

Среди них называют и члена совета директоров разреза «Кузнецкий Южный» Тимура Франка, однако в пресс-службе самой компании эти данные официально подтвердить не смогли, сославшись на недостаток информации. По телефону бизнесмена «Ъ» ответил сотрудник аэродрома «Танай»: «Тимур Франк в больнице, какое его самочувствие — нам неизвестно».

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L-410 — многоцелевой турбовинтовой двухмоторный самолет, который был разработан конструкторским бюро чехословацкого завода Let Kunovice. Предназначен для эксплуатации на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими взлетно-посадочными полосами. Воздушное судно может перевозить до 19 пассажиров или 1,80 тыс. кг груза на расстояние до 1,5 тыс. км. Начиная с 1969 года было построено более 1 тыс. самолетов L 410 различных модификаций.

Официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко сообщила, что по факту авиапроисшествия с самолетом L-410 возбуждено дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина на место происшествия направлены следователи и криминалисты центрального аппарата СКР.

Судя по всему, отказ техники станет приоритетной версией в расследовании. По предварительным данным, этой весной борт, потерпевший катастрофу, прошел техобслуживание и проверку. Кроме того, это был далеко не первый вылет сегодня.

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев выразил соболезнование родным погибших: «Это страшное горе для близких погибших, Кузбасс скорбит вместе с вами».

Константин Воронов, Новосибирск; Игорь Лавренков, Кемерово

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