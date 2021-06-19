13:08 (мск), источник: Коммерсантъ
«Не набрал ни высоту, ни скорость»
В Кемеровской области после отказа двигателя разбился самолет.
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В Кемеровской области потерпел крушение самолет L-410, принадлежащий ДОСААФ. На нем спасатели должны были выполнять тренировочные прыжки с парашютом. Едва самолет оторвался от земли, у него отказал левый двигатель, и командир воздушного судна принял решение вернуться на аэродром. В развороте самолет зацепил крылом землю и рухнул. Оба пилота и два спасателя погибли, пять пострадавших с тяжелыми ранениями на вертолете доставлены в больницу. В самолете также был местный бизнесмен Тимур Франк.
Авиаинцидент, в причинах которого разбирается Следственный комитет РФ, произошел на аэродроме Танай (Промышленновский район). Там спасатели должны были выполнять тренировочные парашютные прыжки с самолета L-410, принадлежащего ДОСААФ. Около десяти утра самолет с 17
По данным следствия, самолет коснулся крон деревьев. «Самолет после взлета не набрал нужную высоту и нужную скорость. Отказ двигателя происходит, он разворачивается и сталкивается с землей», — сообщил «Ъ» начальник Сибирского координационного центра поиска и спасения Виктор Дрегер.
В катастрофе погибли четыре человека — командир воздушного судна Шейкин и второй пилот Никитин и двое спасателей Алексей Рыбальченко, который является рекордсменом Сибири, Урала и Дальнего Востока по парашютному спорту, и Вячеслав Новгородцев.
По данным координационного центра, пять человек, которые получили тяжелые травмы, вертолетом доставили в
Среди них называют и члена совета директоров разреза «Кузнецкий Южный» Тимура Франка, однако в
L-410 — многоцелевой турбовинтовой двухмоторный самолет, который был разработан конструкторским бюро чехословацкого завода Let Kunovice. Предназначен для эксплуатации на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими
Официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко сообщила, что по факту авиапроисшествия с самолетом L-410 возбуждено дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина на место происшествия направлены следователи и криминалисты центрального аппарата СКР.
Судя по всему, отказ техники станет приоритетной версией в расследовании. По предварительным данным, этой весной борт, потерпевший катастрофу, прошел техобслуживание и проверку. Кроме того, это был далеко не первый вылет сегодня.
Глава Кемеровской области Сергей Цивилев выразил соболезнование родным погибших: «Это страшное горе для близких погибших, Кузбасс скорбит вместе с вами».
Константин Воронов, Новосибирск; Игорь Лавренков, Кемерово