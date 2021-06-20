Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Аномальная жара продержится в Москве минимум неделюТемпературный фон на 7-9 градусов выше нормы, отметил научный руководитель Гидрометцентра
Фоторепортажи
10День рождения «Артека»
12Встреча президентов России и США
11:04 (мск), источник: Известия

В России за сутки выявили 17 611 новых случаев COVID-19

В России за прошедшие сутки выявили 17 611 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием в воскресенье, 20 июня.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
12:23 (мск)Еще один регион России объявил об обязательной вакцинации
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2021

За сутки скончались 450 пациентов, полностью выздоровели 8629 человек.

Наибольшее число случаев заболевания за последние 24 часа зафиксировали в Москве (8305), Московской области (1638) и Санкт-Петербурге (1019).

Читайте также
Коронавирус: вариант «Дельта» становится доминирующим во всем мире

С начала пандемии в России выявлено 5 316 826 случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксирован 129 361 летальный исход, выздоровели 4 869 972 пациента.

Ранее, в воскресенье, президент России Владимир Путин заявил о необходимости наращивания темпов вакцинации населения страны от коронавируса. Он подчеркнул, что в России есть четыре собственные вакцины от коронавируса, также продолжается разработка новых препаратов.

18 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что за последние пять дней прирост заболеваемости COVID-19 в стране составил 34,4%. По ее мнению, причина, по которой произошел рост заболеваемости коронавирусом, заключается в несоблюдении мер и мутации заболевания.

Масштабная вакцинация от коронавируса проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Справка
Какие ограничения вводят регионы из-за новой вспышки COVID-19. ГлавноеВ России резко расте заболеваемость коронавирусом. В Москве число выявленных за сутки случаев побило рекорд. Регионы вводят новые ограничения.
 Отпуск под угрозой: какие болезни подстерегают россиян в путешествиях
Золотой Игорь: главные культурные события недели
Посол РФ заявил о возвращении в США с «оптимистичным настроем»
В Китае сделали свыше 1 миллиарда прививок от коронавируса
Экономист раскрыл главные уловки супермаркетов
Гол Миранчука в ворота Финляндии попал в топ лучших в туре Евро
СМИ: США могут оставить Украину без НАТО ради РФ и КНР
Глава МИД Украины рассказал о роли Киева и Анкары в Черном море
Футбол против ковида
Большая игра после пандемии
Gnezdo.ru
Без цензуры. Реальная жизнь в Советском Союзе
10 новых кроссоверов для России. Фото
Неожиданно: россияне обратились к Мишустину
Великая королева Виктория: всё ли вы знаете о ней?
Hi-Tech
Почему многие не выливают воду, в которой варились яйца Слитая в раковину вода, в которой варились яйца, может привести к печальным последствиям
Горячие темы на Авто
уколоться и забыться и упасть на дно колодца 306
Социализм подкрался незаметно. 172
включила дуру - другого выхода не дали 166
На злобу дня 114
Товары для дома
Для лучших вечеринок: в моду вошли портативные колонки
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Дети
Мать-одиночка покормила грудью младенца и была пристыжена свекровью В сети поддержали женщину
Леди
Миддлтон пришла на встречу в коротком платье и с радужным зонтом Герцогиня Кембриджская покорила публику
Дом
Оформляем гостиную-спальню: 12 главных приемов
Как выглядит квартира 54-летней Аллы Духовой (фото)
Лучшие портативные колонки: какую выбрать
Как выглядит квартира-сад в шаге от Кремля
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь