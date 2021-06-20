11:04 (мск), источник: Известия
В России за сутки выявили 17 611 новых случаев COVID-19
В России за прошедшие сутки выявили 17 611 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием в воскресенье, 20 июня.
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За сутки скончались 450 пациентов, полностью выздоровели 8629 человек.
Наибольшее число случаев заболевания за последние 24 часа зафиксировали в Москве (8305), Московской области (1638) и
С начала пандемии в России выявлено 5 316 826 случаев коронавируса в 85 регионах, зафиксирован 129 361 летальный исход, выздоровели 4 869 972 пациента.
Ранее, в воскресенье, президент России Владимир Путин заявил о необходимости наращивания темпов вакцинации населения страны от коронавируса. Он подчеркнул, что в России есть четыре собственные вакцины от коронавируса, также продолжается разработка новых препаратов.
18 июня
Масштабная вакцинация от коронавируса проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».