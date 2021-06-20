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16:17 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: в Бразилии 500 тыс. смертей и вариант «Гамма»

В Бразилии количество смертей от Covid-19 превысило критическую отметку в 500 тысяч человек, и эксперты прогнозируют ухудшение ситуации из-за нехватки вакцин.

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Источник: GETTY IMAGES

Бразильский институт здравоохранения Fiocruz называет ситуацию в стране критической. Уровень вакцинации населения не превышает 15%, в то время как антиковидные меры в стране ослаблены.

Оппозиция обвиняет президента Бразилии Жаира Болсонару в затягивании процесса закупки вакцин по политическим причинам и в игнорировании опасности, которую представляет коронавирус.

Ухудшение эпидемиологической ситуации в Бразилии связано с распространением более заразного штамма Covid-19, который был зафиксирован в Амазонии и получил название «Гамма»: на прошлой неделе ежедневно фиксировалось около 70 тыс. заражений этим вариантом.

В большинстве бразильских штатов занято около 80% коек в больницах, и эксперты опасаются, что с началом зимы в южном полушарии число заражений может подскочить.

Министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога в своем «Твиттере» выразил соболезнования всем родственникам и друзьям умерших от коронавируса.

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«500 тысяч жизней унесла пандемия, поразившая нашу Бразилию и весь мир. Я неустанно работаю над тем, чтобы в кратчайшие сроки вакцинировать всех бразильцев и изменить этот сценарий, который мучает нас уже больше года», — написал он.

На сегодняшний день Бразилия остается на втором месте в мире по числу умерших от Covid-19 после США. С марта ежедневно в стране умирает больше 1,5 тыс. человек.

По словам бывшего руководителя Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa) Гонсалу Весины, медленный процесс вакцинации может ухудшить ситуацию.

«У нас уже 500 тысяч смертей, и, к сожалению, эта цифра будет расти, потому что необходимо время, чтобы расширить процесс вакцинации. Возможно, этот год тоже будет тяжелым, потому что мы зависим от поставок вакцин, которые были закуплены слишком поздно», — сказал он.

В субботу в Бразилии прошли массовые протесты против правительства Болсонару. Участники акций, в частности, требовали ускорения программы вакцинации населения.

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