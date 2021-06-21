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12:41 (мск), источник: ТАСС

После вспышки коронавируса в «Артеке» в обсерватор поместили около 60 детей и 16 вожатых

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Отдыхавшие в Международном детском центре «Артек» 12 школьников, у которых выявлен коронавирус, переносят его в легкой форме. Кроме них, в обсерватор помещены 60 детей и 16 вожатых, контактировавших с зараженными, сообщил ТАСС в понедельник директор «Артека» Константин Федоренко.

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Источник: РИА "Новости"

«У нас на сегодняшний момент в обсерваторе находятся 60 детей — это контактные, а в медицинских учреждениях находятся 12 детей — те, у кого подтвержден ковид. Сейчас изолированных контактных вожатых — 16 человек», — рассказал Федоренко. Он пояснил, что все заразившиеся дети — школьники из Москвы и Московской области. Возраст детей, оказавшихся в больнице и обсерваторе — от девяти до 15 лет.

По словам директора центра, дети с коронавирусом переносят его практически бессимптомно.

В «Артеке» находятся 2 535 детей из 82 субъектов РФ. Всех детей с изменениями состояния здоровья (повышение температуры, наличие насморка, воспаленное горло) направляют в медучреждение, чтобы сохранить эпидобстановку в лагере.

«И если подтверждается, что есть ковид, то мы с Роспотребнадзором проводим эпидрасследование, выявляем круг контактных, и этих контактных по маршрутной карте мы отправляем как заболевших, так и контактных», — сказал директор «Артека».

Он отметил, что зараженных направляют в госпитали Ялты и Севастополя, контактировавших с ними детей и сотрудников лагеря — в обсерваторы Евпатории и Армянска. Сотрудники «Артека» поддерживают связь и с лечебными учреждениями, и с родителями заболевших. Каждые три дня детям, находящимся в обсерваторе, привозят дополнительные продукты (фрукты, соки и сухие пайки) и бытовые принадлежности, а также настольные игры. Кроме того, педагоги продолжают работать с детьми онлайн.

Федоренко отметил, что в «Артеке» в течение всего года с момента возобновления приема детей действуют усиленные меры безопасности, у сотрудников проверяют на коронавирус методом ПЦР, и к началу июньской смены среди 2 тыс. проверенных работников ни у одного не выявили коронавирус. «Фактически, внутри “Артека” — чистая зона», — отметил собеседник.

Работа центра

Федоренко сообщил ТАСС, что ситуация с зараженными коронавирусом детьми не нарушила работу «Артека», он продолжит принимать школьников из других регионов РФ — на следующую смену в июле ожидаются ребята из всех 85 субъектов Российской Федерации.

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«4—5 июля планируется заезд традиционной смены, посвященной кинематографу, нашими партнерами также станут наши друзья — конкурс “Большая перемена”. Сейчас каждый субъект РФ самостоятельно, по согласованию с Роспотребнадзором, принимает решение об отправке детей. И в прошлую смену нам доверились все 85 субъектов, сейчас дети из 82 субъектов, следующая смена — опять, по данным на текущий момент, 85», — сказал руководитель «Артека».

Он отметил, что июньская ситуация с заразившимися коронавирусом детьми не сказалась на работе центра — все меры и маршрутизация на подобные случаи отработаны еще в июле прошлого года, когда «Артек» возобновил прием детей после перерыва, обусловленного ситуацией с пандемией. Всего в центре находятся более 2,5 тыс. детей. По его словам, также продолжаются и образовательные проекты для взрослых — педагогов, которых «Артек» обучает по поручению правительства РФ.

Собеседник добавил, что после выявления случаев коронавируса во время июньской смены в центре работала комиссия Роспотребнадзора, которая проверила все девять лагерей, входящих в структуру центра.

«Вывод комиссии: “Артек” выполняет требования санитарных правил в полном объеме. Были ряд рекомендаций — например, где-то журнал не так заполнили. А мы ведем 23 журнала в каждом лагере по выполнению требований», — уточнил Федоренко.

Ливни в Ялте

По словам Федоренко, прошедший в конце прошлой недели в Ялте ливень не причинил серьезного ущерба «Артеку», на территории были повреждены только сети связи.

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«Не пострадали от чрезвычайной ситуации. Частично связь нарушена внутри “Артека” — интернет. Думаю, в течение нескольких дней мы это все восстановим», — сказал директор «Артека».

Он уточнил, что также есть повреждения инфраструктуры на подъезде к «Артеку», за его периметром. Однако все системы жизнеобеспечения лагеря исправны.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра, был объявлен режим ЧС регионального масштаба. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, в одном из поселков которой — Гурзуфе — находится «Артек».

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