11:25 (мск), источник: Daily Storm
В ДТП с загоревшимся автобусом пострадали девять детей и водитель
Причиной аварии, по предварительной версии, стал отказ тормозов.
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Два автобуса столкнулись на трассе Джубга — Сочи в Туапсинском районе, один из них загорелся. Причиной аварии, по предварительной версии, стал отказ тормозов. В результате инцидента пострадали девять детей и водитель. На месте происшествия 25 человек и девять единиц техники, ситуация находится на особом контроле, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
«В оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступила информация, что в поселке Новомихайловка Туапсинского района на трассе Е-97 (Джубга — Сочи) произошло столкновение двух автобусов в попутном направлении с последующим загоранием одного из автобусов», — сообщили в ведомстве.
ТАСС со ссылкой на источник отмечает, что пострадали девять детей и водитель одного из автобусов. РИА Новости отмечают, что в автобусах находились 62 ребенка.
В Минздраве региона отметили, что состояние пострадавших в ДТП детей оценивается как средней степени тяжести, у них диагностированы ушибы.
Пожар начался в 09:37 (совпадает с Москвой), рассказали в МЧС, в 09:49 огонь полностью потушили. Как сообщает