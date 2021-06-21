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12:29 (мск), источник: РБК

В Германии задержали россиянина по подозрению в шпионаже

По данным властей ФРГ, россиянин работал научным сотрудником в одном из университетов Германии и в период с октября 2020 года по июнь 2021-го передавал информацию из вуза российской разведке.

Источник: Reuters

В Германии задержали гражданина России, которого заподозрили в сотрудничестве с российскими спецслужбами, сообщила Генпрокуратура ФРГ.

По данным ведомства, подозреваемый работал научным сотрудником в одном из университетов Германии.

«В период с октября 2020 года по июнь 2021 года он как минимум трижды встречался с представителями российской разведки», — говорится в сообщении.

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По меньшей мере на двух из этих встреч он якобы передал информацию из вуза, получив за это денежное вознаграждение, утверждает Генпрокуратура ФРГ. По ее информации, мужчину зовут Ильнур Н., полного имени власти не называют.

РБК направил запрос в посольство России в ФРГ.

Глава Федерального ведомства по защите Конституции ФРГ (служба контрразведки) Томас Хальденванг ранее обвинил Россию в повышении активности разведки. По его словам, российские агенты пытаются «установить контакт в среде лиц, принимающих политические решения» в Германии. «Достигнутый за это время уровень был знаком нам до сих пор только из времен холодной войны», — сказал Хальденванг.

В частности, в феврале Генпрокуратура ФРГ обвинила в шпионаже в пользу России гражданина Германии. Мужчина работал в компании, которая была подрядчиком бундестага и занималась проверкой электроприборов в зданиях немецкого парламента и его вспомогательных служб. У него был доступ к файлам с планами этажей этих зданий.

По версии властей, в 2017 году обвиняемый «по собственной инициативе» отправил информацию о планировке зданий сотруднику российского посольства в Берлине, «который работает в российской военной разведке ГРУ».

Виктория Полякова

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