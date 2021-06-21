В Германии по обвинению в шпионаже арестован ученый из России

Из сообщения генпрокуратуры ФРГ следует, что россиянин, работавший научным сотрудником научно-технической кафедры одного из федеральных университетов на территории Германии, был арестован 18 июня. В этот же день были проведены обыски на его рабочем месте и по месту жительства.
Власти Германии подозревают россиянина в работе на российскую разведку. По их данным, с октября 2020 по июнь 2021 года он не менее трех раз встречался с сотрудником одной из спецслужб РФ. «Как минимум на двух из этих встреч он предоставил полученную в университете информацию в обмен на денежные выплаты», — говорится в сообщении.
В соответствии с немецким законодательством прокуратура не обнародовала фамилию обвиняемого, в сообщении ведомства он фигурирует лишь как «Ильнур Н.».
«Ъ» удалось узнать, о ком идет речь.
Обвиняемого зовут Ильнур Нагаев, до 18 июня он числился научным сотрудником кафедры инженерной механики факультета математики, естественных наук и материаловедения университета города Аугсбург.
С сайта вуза оперативно удалили упоминание о нем, однако оно осталось в кэше.
«Ъ» не удалось оперативно дозвониться до пресс-службы университета. На письменную просьбу о комментарии ответ пока не пришел. По телефону завкафедры и рабочему номеру самого Ильнура Нагаева тоже никто не отвечал.
Из списка последних научных публикаций следует, что на кафедре активно занимались изучением свойств композиционных материалов для нужд авиастроения и автомобилестроения.
У Ильнура Нагаева есть страница в сети Facebook.
Он родился в Уфе, учился в Московском государственном техническом университете им. Н. Э. Баумана.
В 2013 году стажировался в Институте металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН (в Москве). В 2016 году Ильнур Нагаев проходил стажировку в Институте Фраунгофера по литейному производству, композитам и технологиям обработки (в Аугсбурге).
У арестованного россиянина также есть закрытый аккаунт в социальной сети «ВКонтакте». Такой тип профиля подразумевает, что доступ к личной информации на странице, а также к просмотру записей и фотографий могут иметь только пользователи, находящиеся в списке друзей владельца аккаунта.
Обвиняемому грозит тюремный срок до пяти лет или денежный штраф.
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Елена Черненко, Павел Цуканов