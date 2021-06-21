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15:55 (мск), источник: Газета.Ру

В Бельгии найден мертвым угрожавший известному вирусологу снайпер

В Бельгии нашли тело 46-летнего солдата Юргена Конингса. В начале 2021 года он стал критиковать в соцсетях главного вирусолога страны, а вскоре отправлять ему письма с угрозами. В мае снайпер украл оружие с военной базы и сбежал в лес, где его на протяжении месяца искали сотни солдат — на операцию потратили более €650 тыс. О том, что толкнуло «бельгийского Рэмбо» на побег, рассказывает «Газета.Ru».

Источник: AFP 2021

46-летний бельгийский военный Юрген Конингс, который служил снайпером в Афганистане, Косове, Боснии и Ираке, в январе 2021 года начал публиковать посты с угрозами госслужащим и общественным деятелям за введение жестких ограничений из-за пандемии.

Тогда в стране действовал комендантский час, были закрыты все религиозные объекты и рестораны, запрещены коллективные мероприятия, а в гости можно было приглашать не более одного человека.

В частности угрозы Конингс адресовал одному из ведущих ученых страны, вирусологу Марку Ван Рансту, сообщала газета Het Nieuwsblad.

17 февраля отдел военной разведки, анализирующий угрозы терроризма и экстремизма в Бельгии, изучил посты Конингса в соцсетях и счел его риторику серьезной угрозой.

Руководство об этом оповестили, однако от службы военного не отстранили и доступ к оружию не ограничили.

В начале мая 2021 года Конингс стал слать угрозы Ван Рансту напрямую — в мессенджеры соцсетей. Также он интересовался у своих подписчиков, знают ли они адрес вирусолога.

17 мая мужчина сбежал с военной базы, украв четыре гранатомета, пистолет-пулемет, пистолет и бронежилет.

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Дома в городе Хесден-Золдере провинции Лимбург он оставил прощальные записки с угрозами в адрес государства, в которых утверждал, что «не желает больше жить в обществе, которым правят политики и вирусологи».

В этот же день в правоохранительные органы обратилась его девушка Гвен, после чего она выступила на телевидении и также призвала Конингса сдаться. «Юрген, если ты еще жив, позаботься, чтобы не было жертв. Сделай так, чтобы это прекратилось. Ради меня, ради моей семьи. Сам реши, как, но останови это», — просила Гвен. Вирусолога с семьей на время поисков эвакуировали в безопасное место.

На военного завели дело о подготовке теракта. В его поисках были задействованы сотни солдат, в том числе из ФРГ, Нидерландов, Франции и Люксембурга, бронетехника и военные вертолеты. Также были подключены специалисты Интерпола.

По данным газеты Le Soir, на середину июня поиски обошлись более чем в €650 тыс. (около 56,5 млн рублей).
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Правоохранители выяснили, что за это время мужчина успел приехать к дому вирусолога, где он три часа наблюдал за его передвижениями, а также побывать на могиле родителей — там он оставил свои награды за военную службу, передавало агентство AFP.

18 мая 2021 года в лесопарке в Лимбурге лесник обнаружил брошенный автомобиль Конингса — он был заминирован, но взрывной механизм не сработал. Также было найдено оружие, в том числе четыре противотанковых гранатомета.

Побег военнослужащего вызвал политическую и общественную дискуссию. Для десятков тысяч бельгийцев он стал символом борьбы с политикой правительства — за двое суток существования группы «Как один за Юргена» в соцсети Facebook к ней присоединились почти 40 тыс. человек, писал бельгийский журнал P-magazine.

Подписчики называли побег солдата манифестом против «непоследовательных мер правительства в условиях пандемии» — многие предлагали беглецу ночлег и еду.

«Я надеюсь, мы этим ему поможем: это военный, которому сейчас нужна помощь. Он столько лет служил стране, в том числе в Афганистане, он видел многое из того, что мы бы не хотели видеть — ужасы. При этом мы все надеемся, что ничего не произойдет. Никто не должен погибнуть. Этого не хочет никто», — писал один из поклонников Конингса. Спустя несколько дней сообщество заблокировали.

Спустя неделю поисков полиция заподозрила в экстремизме 11 сослуживцев беглеца — в их домах провели обыски, им закрыли доступ к оружию.

В итоге 20 июня 2021 года тело Конингса случайно нашел мэр города Маасейка Йохан Толленаер после того, как почувствовал трупный запах во время езды на велосипеде рядом с парком. Федеральная полиция сообщила о том, что Конингс, вероятнее всего, покончил с собой.

Вирусолог Ван Ранст заявил, что это событие стало огромным облегчением для его семьи. При этом он выразил соболезнования родным Конингса.

«То, что его нашли, особенно приятно для моего сына. Я полагаю, мое время здесь в конспиративной квартире закончилось. Это двояко: я мало сочувствую этому мужчине, но у него также есть семья и дети», — сказал он газете De Morgen.

Яна Штурма

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