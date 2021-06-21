Беспилотники атаковали зону аэропорта Багдада, где базируются военнослужащие США

Иракские военные объекты, в том числе и те, где дислоцированы иностранные контингенты, неоднократно ранее подвергались ракетным обстрелам и ударам беспилотников, в результате чего были погибшие и пострадавшие.
Подобные вылазки осуществлялись не раз и против тщательно охраняемой «зеленой зоны» Багдада, где наряду с другими дипмиссиями расположено американское посольство. Неоднократно их целью была и воздушная гавань иракской столицы.
В Вашингтоне считают, что за нападениями стоит ряд военизированных шиитских формирований, в том числе проиранская группировка «Катаиб Хезболлах», которая неоднократно угрожала нанесением ударов по расположениям войск США в Ираке, если они не покинут арабскую страну в соответствии с принятой парламентом арабской республики резолюцией.
Она была одобрена законодателями после гибели в январе 2020 года при ударе ВВС США в районе багдадского аэропорта командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса.