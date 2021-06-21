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21 июня, источник: ТАСС

Беспилотники атаковали зону аэропорта Багдада, где базируются военнослужащие США

КАИР, 21 июня. /ТАСС/. Часть багдадского международного аэропорта, где расквартированы американские войска, атакована в понедельник вечером при помощи беспилотников. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia. О последствиях этих ударов информации пока не поступало. Подробности случившегося выясняются.

Иракские военные объекты, в том числе и те, где дислоцированы иностранные контингенты, неоднократно ранее подвергались ракетным обстрелам и ударам беспилотников, в результате чего были погибшие и пострадавшие.

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Подобные вылазки осуществлялись не раз и против тщательно охраняемой «зеленой зоны» Багдада, где наряду с другими дипмиссиями расположено американское посольство. Неоднократно их целью была и воздушная гавань иракской столицы.

В Вашингтоне считают, что за нападениями стоит ряд военизированных шиитских формирований, в том числе проиранская группировка «Катаиб Хезболлах», которая неоднократно угрожала нанесением ударов по расположениям войск США в Ираке, если они не покинут арабскую страну в соответствии с принятой парламентом арабской республики резолюцией.

Она была одобрена законодателями после гибели в январе 2020 года при ударе ВВС США в районе багдадского аэропорта командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса.

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