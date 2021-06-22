16:23 (мск), источник: ТАСС
Сложная ситуация с COVID-19 в Латинской Америке. В Колумбии смертность достигла максимума
МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Наиболее сложная ситуация с коронавирусной инфекцией сейчас отмечается в странах Латинской Америки.
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В частности, в Бразилии, где с марта выявляют более 70 тыс. инфицированных в сутки, начался очередной подъем заболеваемости COVID-19. При этом в Колумбии смертности
В Европе и на Ближнем Востоке темпы распространения инфекции, наоборот, снизились до минимальных значений, благодаря чему Италия и Турция объявили о новых послаблениях санитарных ограничений.
ТАСС сравнил ситуацию с коронавирусом в разных странах.
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