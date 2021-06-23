Летный директор S7 задержан при получении 1,5 млн руб. за должность пилота Airbus A320neo

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Следователи при поддержке сотрудников ФСБ России задержали в Подмосковье летного директора авиакомпании S7 Airlines Мансура Бадракова при получении 1,5 млн рублей за трудоустройство в компании на должность пилота первого в России лайнера Airbus A320neo. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, летчик был задержан с поличным.
«По результатам оперативно-разыскных мероприятий, проведенных оперативными сотрудниками управления “Т” службы экономической безопасности ФСБ России, в Московской области следователями и сотрудникам правоохранительных органов был задержан с поличным при получении 1,5 млн рублей летный директор S7 Airlines Бадраков Мансур Камилевич. Он подозревается в содействии в трудоустройстве пилота в компании на первый из девяти новейших самолетов Airbus A320neo в России», — сказал собеседник агентства. По его словам, с задержанным ведутся следственные действия.
Как уточнил ТАСС другой источник, по делу уже допрошены свидетели, среди которых «потенциальный покупатель должности пилота», проведены обыски по месту проживания Бадракова. «Задержанному вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ (“Коммерческий подкуп в особо крупном размере”)», — отметил источник ТАСС.
Официальными комментариями органов следствия ТАСС пока не располагает.
В авиакомпании S7 Airlines в свою очередь сообщили, что правоохранительные органы задержали двух сотрудников S7 по подозрению в коммерческом подкупе.
Как сообщала в конце апреля этого года газета «Известия», в компании S7 Airlines ожидают в 2021 году девять новейших самолетов Airbus A320/321neo, всего российские авиакомпании примут в этом году в свои парки более 90 самолетов.