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22:46 (мск), источник: Forbes

Bloomberg рассказал об исчезновении двух братьев из ЮАР с биткоинами на $3,6 млрд

Два брата-основателя криптовалютной инвестиционной компании Africrypt из Южной Африки исчезли вместе с деньгами пользователей платформы — 69 000 биткоинов, стоимость которых составила $3,6 млрд, написал Bloomberg.

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Источник: Reuters

Еще в апреле гендиректор компании Амир Каджи, старший из братьев, заявил клиентам, что компания подверглась взлому. Каджи попросил инвесторов не обращаться к юристам и властям: заявил, что это замедлит процесс возврата утраченных денег, рассказал Bloomberg.

Некоторые инвесторы были настроены скептически и наняли юридическую компанию Hanekom Attorneys. Она заявила Bloomberg, что сразу с подозрением отнеслась к просьбе гендиректора Africrypt.

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«Сотрудники Africrypt потеряли доступ к программно-аппаратной платформе (back-end) за семь дней до предполагаемой атаки», — сообщила Hanekom Attorneys.

Компания не смогла установить местонахождение братьев. Она выяснила, что биткоины со счетов Africrypt в Южной Африке вывели и провели через крупные майнинг-пулы, после чего криптовалюту стало невозможно отследить.

Дело передали элитному подразделению южноафриканской полиции. Она не ответила на запрос Bloomberg.

Еще одна компания занялась процессом ликвидации Africrypt, написало агентство.

Амир Каджи вместе с 20-летним братом Раисом запустили Africrypt в 2019 году. На пике стоимости биткоина в апреле пропавшие биткоины оценивались больше чем в $4 млрд, заметил Bloomberg. Это может быть самой крупной суммой криптовалютного мошенничества в долларах, допустило агентство.

Биткоин от TradingView

В прошлом году в Южной Африке потерпел крах криптовалютный трейдер Mirror Trading International: тогда инвесторы потеряли 23 000 биткоинов на сумму $1,2 млрд, процитировал Bloomberg отчет аналитической компании Chainalysis. Случай Africrypt изучает финансовый регулятор Южной Африки, но официальное расследование он начать не может, поскольку криптовалюта в стране не считается финансовым продуктом, отметил Bloomberg.

В апреле без вести пропал основатель турецкой криптобиржи Thodex Фарук Фатих Озер. Как сообщало турецкое агентство DHA, топ-менеджер выехал из Турции с $2 млрд денег инвесторов в криптовалюте. Thodex внезапно приостановила торги тоже в апреле, 22 апреля она объявила, что ей не хватает финансового обеспечения для продолжения операций.

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