02:59 (мск), источник: Газета.Ру
Проверят всех: главное по делу о продаже должности пилота S7
СК проверит всех пилотов S7 за период работы задержанного летного директора.
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В Подмосковье задержаны летный директор и ведущий
Как утверждают источники СМИ, летный директор получил 1,5 млн руб. за помощь сотруднику с назначением на место пилота новейшего лайнера Airbus А320neo. Также сообщается, что посредник при сделке, ведущий
Следственный комитет собирается изучить документы и опросить сотрудников авиакомпании S7, с которыми работал подозреваемый во взятке летный директор Мансур Бадраков, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Поговорить планируют не только с сотрудниками его подразделения, но и с пилотами, которые работали в компании одновременно с Бадраковым.
«Следователи собираются опросить всех сотрудников и пилотов авиакомпании S7 Airlines, которые так или иначе пересекались с ним по работе, а также в связи с его должностными обязанностями руководителя. Кроме того, в том подразделении, где Бадраков долгое время состоял в должности летного директора, будет изучена вся документация компании», — рассказал источник.
Вечером 24 июня стало известно, что в Подмосковье были задержаны летный директор авиакомпании S7 и ведущий
По словам Врадий, летный директор через посредника — ведущего
Информированный источник агентства в свою очередь рассказал, что под подозрение попал летный директор S7 Мансур Бадраков.
Задержанным вменяется преступление по статье ч. 8 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп в особо крупном размере»), обвинение им готовятся предъявить в ближайшее время. По месту жительства обоих проведены обыски.
По делу допрошены свидетели, в том числе «потенциальный покупатель должности пилота».
«В ходе допроса ведущий
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