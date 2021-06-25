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00:15 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Майами обрушилось многоэтажное здание. Спасатели ищут выживших в развалинах

В округе Майами-Дейд, штат Флорида, частично обрушилось 12-этажное здание, пока известно о гибели одного человека, однако число жертв может увеличиться. Не найдены 99 человек, они числятся пропавшими. Спасатели ведут поиски выживших, на месте происшествия продолжается масштабная операция.

Источник: GETTY IMAGES

На снимках из района Серфсайд, расположенного к северу от Майами-Бич, видна огромная куча щебня, возвышающаяся у жилого дома.

Одна женщина погибла, и есть опасения, что под завалами или запертыми в нижних этажах остаются еще десятки людей. Спасатели с помощью подъемных кранов пытаются добраться до жителей близлежащих квартир, чтобы помочь им эвакуироваться.

По словам официальных лиц, спасатели вытащили из обломков 35 человек. Десяти из них потребовалась медицинская помощь, двое отправлены в больницу.

«Задняя часть здания, вероятно, на треть или даже больше, полностью сплющена», — заявил на пресс-конференции мэр Серфсайда Чарльз Беркетт.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис сказал, что отправится на место происшествия позже в четверг. «Мы готовимся к плохим новостям, просто учитывая видимый масштаб разрушений», — предупредил он, сказав, что, по его мнению, быстрая реакция служб экстренной помощи спасла множество жизней.

Сообщается, что здание обрушилось около двух часов утра (10:00 по московскому времени). Пока неизвестно, сколько людей находилось в здании во время аварии.

Источник: GETTY IMAGES

Служба пожарной охраны Майами-Дейд сообщила, что на место происшествия было отправлено 80 автомобилей. В спасательной операции также участвует полиция.

О смерти женщины сообщили репортер агентства Associated Press и телекомпания CBS со ссылкой на собственные источники.

Один из жителей соседнего дома так описал произошедшее: «Здание затряслось, а затем я выглянул в окно, и после этого ничего не было видно, я подумал, что это, наверно, шторм или что-то похожее. Когда пыль рассеялась, две трети здания исчезли, обломки лежали на земле».

Американские журналисты пишут, что удалось спасти десятилетнего мальчика.

Один мужчина, который с братьями выгуливал собаку, рассказал корреспонденту CBS в Майами, что слышал, как обрушилось здание. «Мы услышали очень сильный грохот и подумали, что это мотоцикл. Обернулись — и увидели приближающееся к нам облако пыли, — сказал он. — Мы не поняли, что происходит. Замотали лица рубашками, бросились туда, появилась сотрудница охраны, мы спросили: “Что случилось?” и она ответила, что здание рухнуло».

Один из свидетелей обрушения рассказал CNN: «Это выглядело как что-то из 11 сентября», имея в виду теракты 2001 года, в результате которых в Нью-Йорке рухнули башни-близнецы ВТЦ.

Полиция назвала адрес пострадавшего здания — это 12-этажная башня Champlain Towers, 8777 Коллинз-авеню. Оно находится на побережье, в нем более ста квартир.

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