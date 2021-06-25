00:15 (мск), источник: BBC News Русская служба
В Майами обрушилось многоэтажное здание. Спасатели ищут выживших в развалинах
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На снимках из района Серфсайд, расположенного к северу от
Одна женщина погибла, и есть опасения, что под завалами или запертыми в нижних этажах остаются еще десятки людей. Спасатели с помощью подъемных кранов пытаются добраться до жителей близлежащих квартир, чтобы помочь им эвакуироваться.
По словам официальных лиц, спасатели вытащили из обломков 35 человек. Десяти из них потребовалась медицинская помощь, двое отправлены в больницу.
«Задняя часть здания, вероятно, на треть или даже больше, полностью сплющена», — заявил на
Губернатор Флориды Рон ДеСантис сказал, что отправится на место происшествия позже в четверг. «Мы готовимся к плохим новостям, просто учитывая видимый масштаб разрушений», — предупредил он, сказав, что, по его мнению, быстрая реакция служб экстренной помощи спасла множество жизней.
Сообщается, что здание обрушилось около двух часов утра (10:00 по московскому времени). Пока неизвестно, сколько людей находилось в здании во время аварии.
Служба пожарной охраны
О смерти женщины сообщили репортер агентства Associated Press и телекомпания CBS со ссылкой на собственные источники.
Один из жителей соседнего дома так описал произошедшее: «Здание затряслось, а затем я выглянул в окно, и после этого ничего не было видно, я подумал, что это, наверно, шторм или
Американские журналисты пишут, что удалось спасти десятилетнего мальчика.
Один мужчина, который с братьями выгуливал собаку, рассказал корреспонденту CBS в Майами, что слышал, как обрушилось здание. «Мы услышали очень сильный грохот и подумали, что это мотоцикл. Обернулись — и увидели приближающееся к нам облако пыли, — сказал он. — Мы не поняли, что происходит. Замотали лица рубашками, бросились туда, появилась сотрудница охраны, мы спросили: “Что случилось?” и она ответила, что здание рухнуло».
Один из свидетелей обрушения рассказал CNN: «Это выглядело как
Полиция назвала адрес пострадавшего здания — это 12-этажная башня Champlain Towers, 8777