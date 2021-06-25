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11:11 (мск), источник: BBC News Русская служба

Софью Сапегу и Романа Протасевича перевели под домашний арест

Россиянку Софью Сапегу и белорусского журналиста Романа Протасевича перевели под домашний арест. Их задержали в Минске в мае после посадки самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Накануне в телеграм-каналах появилось фото с предполагаемыми Протасевичем и Сапегой, дающими интервью на телекамеру в парке.

Источник: AFP 2021

Сейчас Сапега одна в съемной квартире в Минске, рассказали Би-би-си ее родители. Они видели ее накануне. По их словам, Сапега под домашним арестом уже два-три дня.

Для родителей девушки это стало неожиданностью. «Мы находимся в шоке», — сказал ее отчим Сергей Дудич. Время свидания с дочерью, по его словам, не ограничивали. Они были в ресторане.

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«Конечно, мы рады, что она не в СИЗО, это совсем другие условия проживания. Веры в это особо не было. У Сони пока настрой положительный», — добавил отчим Сапеги. Он надеется, что обвинения с нее снимут.

Сапегу перевели под домашний арест, решается вопрос о возможности скорейшего посещения ее российским консулом, сообщили в посольстве России.

Роман Протасевич также был переведен под домашний арест, рассказал Би-би-си его отец Дмитрий Протасевич.

«Мне сложно комментировать действия властей, какие у них цели, — сказал Дмитрий Протасевич. — Может быть, идет политическая игра».

По его данным, обвинения с Сапеги и Протасевича не сняты. «Они все равно под полным контролем властей, — добавил Дмитрий Протасевич. — Следствие ведется. Мы явно не обрадовались. Адвокат ничего не говорит, власти ничего не говорят. Если изменили меру пресечения, это улучшение их бытовых условий. В остальном, что будет дальше, неизвестно».

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С родителями Протасевича никто не связывался. «Нам ничего не говорят о состоянии Ромы, о его статусе, это просто издевательство», — сказал Протасевич-старший. Родители не собираются ехать из Польши в Беларусь, чтобы увидеть сына.

Накануне в телеграм-каналах появилось фото с предполагаемыми Протасевичем и Сапегой, дающими интервью на телекамеру в Парке Горького в Минске. Советник Светланы Тихановской Франак Вячорка утверждал, что глава МИД Беларуси Владимир Макей якобы звонил министрам иностранных дел стран ЕС и обещал перевести нескольких политзаключенных под домашний арест.

Белорусские оппозиционеры предполагали, что перевод Сапеги и Протасевича из СИЗО может произойти для того, чтобы смягчить западные санкции в отношении Беларуси.

В четверг Евросоюз ввел секторальные санкции, ограничив импорт в ЕС нефтепродуктов и хлорида калия, а также экспорт в Беларусь коммуникационного оборудования. Основания — «серьезные нарушения прав человека».

Адвокат семьи Сапеги Антон Гашинский сказал Би-би-си, что, по его мнению, перевод под домашний арест произошел «только благодаря встрече двух президентов и работе посольства».

Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались в Сочи в начале июня.

Гашинский добавил, что с родителями Сапега встречалась в четверг в ресторане, туда она пришла не одна, а с человеком, похожим на Романа Протасевича. По его данным, к Сапеге приставлены два человека, которые охраняют ее круглосуточно.

Гашинский надеется, что эта история может закончиться помилованием. Пока с Сапеги не сняты обвинения.

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«То, что Роман и София переведены под домашний арест и не находятся за решеткой, — это хорошая новость. Но домашний арест — это не свобода, они все еще под обвинением, за каждым их шагом все еще следят надзиратели. А значит они все еще в заложниках. Мы на связи с родителями Романа — им ничего не сообщают о сыне, не дают общаться с ним. Они убеждены, что режим ведет игру, используя жизни Ромы и Софии», — заявила бывший кандидат в президенты Беларуси Тихановская.

Вячорка написал в «Твиттере», что разговаривал с родителями Пратасевича: «Это не свобода. Это тюрьма другого типа. С ним в одной комнате живут сотрудники КГБ».

23 мая Роман Протасевич со своей подругой, гражданкой России Софией Сапегой, летел из Афин в Вильнюс. Самолет авиакомпании Ryanair был принудительно посажен в Минске, где обоих задержали и поместили в СИЗО.

Позже стало известно, что россиянку подозревают в совершении преступлений, предусмотренных 342-й статьей УК Беларуси (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок). Также ее обвиняют по другому уголовному делу, которое расследуется по части 3 статьи 130 УК Беларуси (разжигание социальной вражды и розни).

В отношении Протасевича в Беларуси возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая «организацию массовых беспорядков». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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