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13:47 (мск), источник: Фонтанка

В России выявлен первый случай коронавируса «дельта плюс»

В России выявлен первый зараженный новым штаммом коронавируса «дельта плюс». Об этом «Фонтанке» 25 июня рассказала замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко.

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Источник: РИА "Новости"

«Случай единственный и, скорее всего, завозной, — отметила Даниленко. — Также штамм “дельта плюс” зафиксирован в единичных случаях в США, Великобритании и ряде других стран».

В Индии выявлено чуть больше 40 случаев — но на фоне общего уровня заболеваемости в этой стране показатель выглядит незначительным. Эксперт отмечает, что о степени опасности варианта «дельта плюс» говорить пока рано.

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«Да, мы знаем, что у него появилась мутация в 417-м положении S-белка, — говорит Дарья Даниленко. — Но такая мутация есть в бразильском варианте и в варианте из ЮАР. А по клинической картине у пациентов, у которых зафиксирован именно вариант “дельта плюс”, пока нет оснований утверждать, что он является более опасным или смертельным, чем другие известные штаммы».

Вариант коронавируса «дельта плюс» вызвал обеспокоенность экспертов ВОЗ. Как отметила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан, штамм обладает мутацией, которая потенциально может влиять на эффективность воздействия антител на вирус. Заразиться «дельта плюс» можно, просто пройдя мимо больного без маски. Тем не менее в ВОЗ подчеркивают, что большинство существующих вакцин от коронавируса помогают предотвратить если не заражение, то тяжелое течение болезни.

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