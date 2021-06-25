20:10 (мск), источник: ТАСС
В центре Вюрцбурга неизвестный с ножом напал на людей
БЕРЛИН, 25 июня. /ТАСС/. В центре Вюрцбурга неизвестный с ножом напал на людей. Погибли трое, пострадали шесть человек, сообщила в пятницу газета Bild.
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Издание пишет, что нападавший был ранен в ногу и нейтрализован.
Центр города оцеплен, ведется полицейская операция.
Как информировали в Twitter местные правоохранительные органы, в связи с инцидентом была оцеплена одна из площадей в центре города. «Угрозы для населения нет», — отмечается в твите.
О возможной связи инцидента с терроризмом не сообщается.
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