25 июня, источник: Lenta.Ru
Убившему Джорджа Флойда экс-полицейскому дали 22,5 года тюрьмы
Суд в Миннеаполисе приговорил
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25 мая 2020 года Дерек Шовин убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания в Миннеаполисе. Полицейские уложили подозреваемого на асфальт, и Шовин удерживал Флойда, наступив ему на шею коленом. Тот жаловался на то, что ему нечем дышать, а затем потерял сознание.
Его доставили в больницу, где он вскоре скончался. Хотя незадолго до произошедшего Флойд принимал сильнодействующие наркотики, причиной смерти медики признали именно действия Шовина.
Смерть афроамериканца спровоцировала крупнейшую в американской истории волну протестов. Четверых полицейских после произошедшего уволили.
21 апреля 2021 года присяжные уже признали Шовина виновным в преступлении.
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